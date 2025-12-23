Tacoronte
La alcaldesa de Tacoronte descarta ubicar una depuradora en el litoral
Sandra Izquierdo pide disculpas a los vecinos durante la concentración de protesta contra la realización de esta obra
No habrá desaladora en Mesa de Mar. Así lo trasladó la alcaldesa de Tacoronte, Sandra Izquierdo, al grupo de vecinos que se concentró en la plaza del Cristo para expresar su malestar por la imposición de dicho proyecto, a quienes pidió disculpas públicamente por los errores cometidos en relación a la gestión de este proyecto, «ya que entendíamos que se trataba de la única opción viable para garantizar el abastecimiento de agua en el municipio», según informa el gobierno local.
La decisión de rechazar la desaladora e iniciar la valoración de alternativas más viables y consensuadas con la ciudadanía se produce después de escuchar a los vecinos de Mesa del Mar, El Pris y de otros puntos del municipio, además de consultar a varios expertos en la materia, como el reconocido ingeniero Carlos Soler.
Respecto a los trabajos que se han desarrollado en Mesa del Mar por parte de la empresa mixta Teidagua, Izquierdo confirmó que no tendrán continuidad y que el camión y todo el material colocado en el entorno de la piscina natural «se retirará en breve, recuperando con ello la normalidad de todo este espacio de nuestra costa».
Con estas declaraciones, el gobierno de Tacoronte quiere despejar cualquier duda posible sobre la instalación de una desaladora en el municipio y se pone a disposición de vecinos y colectivos para acordar, «de manera transparente, cuantas reuniones y acciones sean necesarias para garantizar el abastecimiento de agua en la ciudad», explica en el comunicado.
El Cabildo planteó la construcción de la desaladora de Mesa del Mar en el marco de la declaración de emergencia hídrica. El propósito era garantizar el abastecimiento a la población local, como han expuesto las autoridades en reiteradas ocasiones El rechazo a su construcción por el Ayuntamiento fue abordado en sesión plenaria ayer.
Con el objetivo de garantizar que este proyecto no se ejecute, nace la Plataforma por la Costa de Tacoronte. Este colectivo aglutina tanto a vecinos, comunidades, centros deportivos y cofradías y abarca tanto a la localidad del Pris como a otras emplazadas en el entorno. Lo hacen conscientes de que los trabajos están paralizados, pero recelan de que no se reanuden.
«Cada rincón de este enclave es un testimonio viviente de la belleza y biodiversidad original que Canarias tiene para ofrecer. Sin embargo, esta joya natural está amenazada por la inminente construcción de una planta desaladora, un proyecto que podría alterar irreversiblemente este ecosistema prístino». Así llaman a firmar, en la plataforma change.org, contra la construcción de esta desaladora. Al tiempo, instan «a Costas y a los responsables del proyecto a que aprecien y preserven este valioso entorno, evaluando alternativas menos destructivas para asegurar el desarrollo sostenible de la región».
Visto bueno del pleno al presupuesto municipal
- El Pleno de Tacoronte aprobó ayer el presupuesto municipal del año próximo con los votos a favor del gobierno local (PSOE, CC y PP), la abstención de NC y Ciudadanos y en contra de Somos Tacoronte, Sí Se Puede y Vox. Su importe asciende a más de 30,3 millones, que equivale a un aumento de más de 11 millones (casi el 8,7%).
- El 72% del gasto previsto para el próximo año irá destinado al capítulo de personal, que pasa de 9,1 a 11,2 millones de euros. Además, cuatro millones permitirán afrontar el coste real del servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos.
- Para apuntalar el servicio de ayuda a domicilio Tacoronte se reserva 771.611 euros, otros 190.000 euros para políticas activas de empleo y formación, 75.000 euros para becas al estudiantado, 625.000 euros para el Plan Concertado de apoyo a las familias más vulnerables, entre otras partidas destinadas a la atención social.
- Inversiones dispone de 2,3 millones para la repavimentación de calles (un millón), de mantenimiento y reparación de la ladera de Mesa del Mar (421.000), mejora de instalaciones deportivas (352.000) y reparación y actualización de parques infantiles e instalaciones municipales (85.000 euros).
