La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables

La Isla marcará la evolución meteorológica del Archipiélago en una jornada con cielos variables y mar alterada

Mapa meteorológico del miércoles en Canarias

Mapa meteorológico del miércoles en Canarias / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coloca a Tenerife como una de las islas clave en la evolución del tiempo en Canarias este martes, en una jornada marcada por la nubosidad variable, el viento moderado del nordeste y la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas concretas de la isla. El escenario será similar en el resto del archipiélago, aunque con matices según la orientación y el relieve de cada territorio.

En Tenerife, se espera un día poco nuboso con intervalos ocasionales, aunque en el nordeste y el suroeste no se descarta alguna lluvia débil y puntual, según la previsión de la Aemet. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, si bien continúa la probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales, un aspecto a tener en cuenta en zonas altas del Parque Nacional del Teide.

El viento soplará moderado del nordeste, rolando a norte durante la tarde, momento en el que podrán registrarse intervalos de viento fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste de la isla, lo que podría afectar a la circulación y a actividades al aire libre.

  • Temperaturas en Santa Cruz de Tenerife: mínima de 16 °C y máxima de 21 °C.

Canarias: estabilidad relativa con nubosidad en el norte

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé un predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto de zonas se abrirán claros a lo largo del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con algún ligero ascenso puntual de las máximas.

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en medianías durante la primera mitad del día, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos. Lanzarote y Fuerteventura presentarán intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde, bajo la influencia del viento del nordeste. En La Palma, La Gomera y El Hierro, la nubosidad se concentrará en las vertientes norte, con escasa probabilidad de lluvias.

Operación nevada en el Teide

Operación nevada en el Teide / Andrés Gutiérrez

Viento y estado del mar: atención al litoral

El viento será uno de los elementos más destacados de la jornada. Soplará del nordeste con intensidad moderada, rolando a norte por la tarde, cuando se esperan intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

En el mar, la Aemet anuncia marejada o fuerte marejada, con viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6 y mar de fondo del norte o noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo al final del día. Se recomienda precaución en el litoral, especialmente en zonas expuestas.

Ni centros comerciales ni parques temáticos: la magia navideña está en este lugar de Tenerife

Ni centros comerciales ni parques temáticos: la magia navideña está en este lugar de Tenerife

El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes

El sur de Tenerife se paraliza durante horas por el colapso en algunas de sus vías más importantes

Ni ropa ni perfumes: este es el mejor regalo que pueden hacer los tinerfeños estas navidades

Ni ropa ni perfumes: este es el mejor regalo que pueden hacer los tinerfeños estas navidades

Apertura de accesos al Teide: qué vehículos siguen prohibidos y qué tramos permanecen cerrados

Apertura de accesos al Teide: qué vehículos siguen prohibidos y qué tramos permanecen cerrados

La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables

La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables

La Guardia Civil avisa a todos los tinerfeños estas navidades: "Guarda bien los objetos de valor"

La Guardia Civil avisa a todos los tinerfeños estas navidades: "Guarda bien los objetos de valor"

El proyecto turístico que estuvo a punto de arrasar la Rambla de Castro en Tenerife

El proyecto turístico que estuvo a punto de arrasar la Rambla de Castro en Tenerife

Estos son los mejores quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para comprar esta Navidad: están entre los más destacados del mundo en los World Cheese Awards

Estos son los mejores quesos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife para comprar esta Navidad: están entre los más destacados del mundo en los World Cheese Awards
