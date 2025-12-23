La Aemet sitúa a Tenerife en el foco del tiempo en Canaria en una jornada de cielos variables

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coloca a Tenerife como una de las islas clave en la evolución del tiempo en Canarias este martes, en una jornada marcada por la nubosidad variable, el viento moderado del nordeste y la posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas concretas de la isla. El escenario será similar en el resto del archipiélago, aunque con matices según la orientación y el relieve de cada territorio.

En Tenerife, se espera un día poco nuboso con intervalos ocasionales, aunque en el nordeste y el suroeste no se descarta alguna lluvia débil y puntual, según la previsión de la Aemet. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, si bien continúa la probabilidad de heladas débiles en las cumbres centrales, un aspecto a tener en cuenta en zonas altas del Parque Nacional del Teide.

El viento soplará moderado del nordeste, rolando a norte durante la tarde, momento en el que podrán registrarse intervalos de viento fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste de la isla, lo que podría afectar a la circulación y a actividades al aire libre.

Temperaturas en Santa Cruz de Tenerife: mínima de 16 °C y máxima de 21 °C.

Canarias: estabilidad relativa con nubosidad en el norte

En el conjunto de Canarias, la Aemet prevé un predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, mientras que en el resto de zonas se abrirán claros a lo largo del día. Las temperaturas registrarán pocos cambios, con algún ligero ascenso puntual de las máximas.

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con posibilidad de precipitaciones débiles en medianías durante la primera mitad del día, mientras que en el sur predominarán los cielos poco nubosos. Lanzarote y Fuerteventura presentarán intervalos nubosos con apertura de claros por la tarde, bajo la influencia del viento del nordeste. En La Palma, La Gomera y El Hierro, la nubosidad se concentrará en las vertientes norte, con escasa probabilidad de lluvias.

Operación nevada en el Teide / Andrés Gutiérrez

Viento y estado del mar: atención al litoral

El viento será uno de los elementos más destacados de la jornada. Soplará del nordeste con intensidad moderada, rolando a norte por la tarde, cuando se esperan intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

En el mar, la Aemet anuncia marejada o fuerte marejada, con viento del norte o noreste de fuerza 4 a 6 y mar de fondo del norte o noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo al final del día. Se recomienda precaución en el litoral, especialmente en zonas expuestas.