La Aemet advierte: heladas en las cumbres de Tenerife e intervalos fuertes de viento

La jornada meteorológica de este martes, 23 de diciembre, en la isla de Tenerife estará marcada por las heladas en las cumbres centrales, donde se han 'instalado' desde hace unos días. De hecho, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas serán bastante frescas, oscilando entre los 16 y los 21 grados, lo que favorece esas heladas.

Tampoco se descarta que pueda llover de forma débil, sobre todo en el nordeste y suroeste de la isla, mientras que el viento soplará moderado, con algún intervalo fuerte en la segunda mitad del día en el extremo oeste y la vertiente sureste.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Poco nuboso con intervalos ocasionales, salvo en nordeste y en el suroeste donde no se descarta lluvia débil. Temperaturas con pocos cambios, con probabilidad de heladas débiles en cumbres centrales. Viento moderado del nordeste girando a norte por la tarde, cuando se podrá dar algún intervalo de fuerte durante la segunda mitad del día en el extremo oeste y la vertiente sureste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 16 21

Imagen de archivo de joven protegiéndose de la lluvia y el viento. / María José López - Europa Press

LA GOMERA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de lluvia débil de madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste que rolará a norte durante la tarde cuando se podrán dar intervalos de fuerte en extremos este y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 17 22

LA PALMA

Intervalos nubosos en general con cielos nubosos en el norte y este durante la mañana, con baja probabilidad de precipitaciones débiles hasta mediodía. Temperaturas con pocos cambios, o con ligeros ascensos de las máximas. Viento moderado del nordeste, que rolará a norte al final del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 14 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos que tienden a nuboso en el norte durante la primera mitad del día, con baja probabilidad, pueden estar acompañados de lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 13 16