Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Lotería, en directoComprobar LoteríaLa Palma en el National GeographicPrealerta en TenerifeColombia incauta droga en Canarias
instagramlinkedin

La Torrita, en La Orotava, albergará la nueva zona de aparcamiento para 245 plazas

La construcción del estacionamiento en un solar del municipio norteño requerirá un año de obras y una inversión superior a los 2,5 millones de euros

Solar que ocupará el nuevo estacionamiento en La Torrita.

Solar que ocupará el nuevo estacionamiento en La Torrita. / E. D.

El Día

El Día

La Orotava

El Ayuntamiento de La Orotava anuncia la licitación del proyecto para la creación de una nueva zona de estacionamiento en el municipio, concretamente en el ámbito de La Torrita, una infraestructura que contará con 245 plazas. Con esta iniciativa, el grupo de gobierno municipal da cumplimiento a uno de sus compromisos con los vecinos de la Villa de Arriba, facilitando el acceso al aparcamiento y contribuyendo a aliviar la presión del tráfico en el entorno del casco histórico.

El proyecto ha sido encargado a la sociedad mercantil pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental) y contempla accesos rodados desde las calles Villalba Hervás y Teobaldo Power. Asimismo, se habilitará una conexión peatonal directa hacia el Jardín Victoria y el casco histórico, lo que permitirá una circulación cómoda y segura a pie entre estos espacios. La actuación incluye también la plantación de vegetación en el entorno para favorecer la integración paisajística de la infraestructura.

La obra, cuyo plazo de ejecución estimado es de doce meses, supondrá una inversión superior a 2,5 millones de euros. De esta cantidad, un millón de euros será aportado por el Gobierno de Canarias, otro millón por el Cabildo de Tenerife y el resto, más de medio millón de euros, correrá a cargo del Ayuntamiento de La Orotava. A esta inversión se suma la adquisición previa del solar, que tuvo un coste de 1.300.000 euros para las arcas municipales.

La parcela destinada al proyecto supera los ocho mil metros cuadrados, de los cuales aproximadamente tres mil se dedicarán a los aparcamientos, distribuidos en dos plataformas a diferente altura. El proyecto se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 y con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Pemus) del municipio, que apuesta por un centro histórico más orientado a las personas y menos dependiente del vehículo privado. En este sentido, el nuevo parking de La Torrita, situado a escasos metros del casco, permitirá dejar el coche en la periferia y acceder caminando al centro, además de fomentar el uso de vehículos de bajas emisiones mediante la instalación de puntos de recarga eléctrica.

Noticias relacionadas y más

Este nuevo parking se enmarca, además, en la estrategia municipal de crear bolsas de estacionamiento próximas al centro histórico y a la zona comercial, con el objetivo de mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida tanto de los residentes como de las personas que visitan el municipio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  2. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  3. La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
  4. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  5. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
  6. La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
  7. El Teide espera con su manto blanco a la apertura de accesos por parte del Cabildo
  8. Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia

La suerte rompe la sequía en La Chasnera con el tercer premio de Navidad

La suerte rompe la sequía en La Chasnera con el tercer premio de Navidad

El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla

El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla

El quinto premio de la Lotería es el 77715 y cae en dos puntos en Santa Cruz de Tenerife: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio

El quinto premio de la Lotería es el 77715 y cae en dos puntos en Santa Cruz de Tenerife: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio

El segundo premio de la Lotería es el 70048 y cae íntegro en un solo punto de España

El segundo premio de la Lotería es el 70048 y cae íntegro en un solo punto de España

El cuarto premio de la Lotería es el 78477 y cae muy repartido

El cuarto premio de la Lotería es el 78477 y cae muy repartido

El quinto premio de la Lotería es el 23112 y se vende en una veintena de administraciones en toda España

El quinto premio de la Lotería es el 23112 y se vende en una veintena de administraciones en toda España

El primer premio de la Lotería es el 79432 y cae solo en dos puntos de España

El primer premio de la Lotería es el 79432 y cae solo en dos puntos de España

Lotería de Navidad 2025 en Canarias, en directo: 79432, el premio Gordo vuelve a esquivar a las Islas

Lotería de Navidad 2025 en Canarias, en directo: 79432, el premio Gordo vuelve a esquivar a las Islas
Tracking Pixel Contents