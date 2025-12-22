La Torrita, en La Orotava, albergará la nueva zona de aparcamiento para 245 plazas

El Ayuntamiento de La Orotava anuncia la licitación del proyecto para la creación de una nueva zona de estacionamiento en el municipio, concretamente en el ámbito de La Torrita, una infraestructura que contará con 245 plazas. Con esta iniciativa, el grupo de gobierno municipal da cumplimiento a uno de sus compromisos con los vecinos de la Villa de Arriba, facilitando el acceso al aparcamiento y contribuyendo a aliviar la presión del tráfico en el entorno del casco histórico.

El proyecto ha sido encargado a la sociedad mercantil pública Gesplan (Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental) y contempla accesos rodados desde las calles Villalba Hervás y Teobaldo Power. Asimismo, se habilitará una conexión peatonal directa hacia el Jardín Victoria y el casco histórico, lo que permitirá una circulación cómoda y segura a pie entre estos espacios. La actuación incluye también la plantación de vegetación en el entorno para favorecer la integración paisajística de la infraestructura.

La obra, cuyo plazo de ejecución estimado es de doce meses, supondrá una inversión superior a 2,5 millones de euros. De esta cantidad, un millón de euros será aportado por el Gobierno de Canarias, otro millón por el Cabildo de Tenerife y el resto, más de medio millón de euros, correrá a cargo del Ayuntamiento de La Orotava. A esta inversión se suma la adquisición previa del solar, que tuvo un coste de 1.300.000 euros para las arcas municipales.

La parcela destinada al proyecto supera los ocho mil metros cuadrados, de los cuales aproximadamente tres mil se dedicarán a los aparcamientos, distribuidos en dos plataformas a diferente altura. El proyecto se alinea con los objetivos de la Agenda 2030 y con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (Pemus) del municipio, que apuesta por un centro histórico más orientado a las personas y menos dependiente del vehículo privado. En este sentido, el nuevo parking de La Torrita, situado a escasos metros del casco, permitirá dejar el coche en la periferia y acceder caminando al centro, además de fomentar el uso de vehículos de bajas emisiones mediante la instalación de puntos de recarga eléctrica.

Este nuevo parking se enmarca, además, en la estrategia municipal de crear bolsas de estacionamiento próximas al centro histórico y a la zona comercial, con el objetivo de mejorar la movilidad, la accesibilidad y la calidad de vida tanto de los residentes como de las personas que visitan el municipio.