Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Lotería, en directoComprobar LoteríaLa Palma en el National GeographicPrealerta en TenerifeColombia incauta droga en Canarias
instagramlinkedin

El Tercero (90693) deja premio en el Bazar Raquel, en La Laguna

El establecimiento ya dio un cuarto premio el pasado año

Tercer premio en La Laguna

Tercer premio en La Laguna

Andrés Gutiérrez

Domingo Ramos

La Laguna

El Tercer Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad (90693) dejó premio este lunes en el Bazar Raquel, en la zona de La Concepción, en pleno casco histórico de La Laguna. Pincha aquí y sigue en directo el Sorte de la Lotería de Navidad.

Raquel Pérez, que se encuentra al frente de este establecimiento desde hace 40 años, se mostró "contenta", y expresó que desconoce cuántos décimos pudo vender de ese número.

Si bien se trata de un premio muy repartido por toda España, Pérez no descarta haber vendido más de uno, dado que "hay gente que compra décimos en cantidad".

Noticias relacionadas y más

De este receptor de lotería ya salió un cuarto premio en el Sorteo de Navidad del pasado año, así como un tercero en el Niño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  2. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  3. La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
  4. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  5. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
  6. La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
  7. El Teide espera con su manto blanco a la apertura de accesos por parte del Cabildo
  8. Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia

El cuarto premio de la Lotería es el 78477 y cae muy repartido

El cuarto premio de la Lotería es el 78477 y cae muy repartido

El quinto premio de la Lotería es el 23112 y se vende en una veintena de administraciones en toda España

El quinto premio de la Lotería es el 23112 y se vende en una veintena de administraciones en toda España

El quinto premio de la Lotería es el 60649 y es el primer premio que deja dinero en Canarias

El quinto premio de la Lotería es el 60649 y es el primer premio que deja dinero en Canarias

El primer premio de la Lotería es el 79432 y cae solo en dos puntos de España

El primer premio de la Lotería es el 79432 y cae solo en dos puntos de España

El quinto premio de la Lotería es el 77715 y cae en dos puntos en Santa Cruz de Tenerife: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio

El quinto premio de la Lotería es el 77715 y cae en dos puntos en Santa Cruz de Tenerife: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio

El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla

El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla

El quinto premio de la Lotería es el 25412 y cae en varios puntos de España

El quinto premio de la Lotería es el 25412 y cae en varios puntos de España

El quinto premio de la Lotería es el 61366 y la mayor parte de décimos se venden en Madrid

El quinto premio de la Lotería es el 61366 y la mayor parte de décimos se venden en Madrid
Tracking Pixel Contents