El Tercero (90693) deja premio en el Bazar Raquel, en La Laguna
El establecimiento ya dio un cuarto premio el pasado año
La Laguna
El Tercer Premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad (90693) dejó premio este lunes en el Bazar Raquel, en la zona de La Concepción, en pleno casco histórico de La Laguna. Pincha aquí y sigue en directo el Sorte de la Lotería de Navidad.
Raquel Pérez, que se encuentra al frente de este establecimiento desde hace 40 años, se mostró "contenta", y expresó que desconoce cuántos décimos pudo vender de ese número.
Si bien se trata de un premio muy repartido por toda España, Pérez no descarta haber vendido más de uno, dado que "hay gente que compra décimos en cantidad".
De este receptor de lotería ya salió un cuarto premio en el Sorteo de Navidad del pasado año, así como un tercero en el Niño.
