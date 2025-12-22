Tenerife mantiene la prealerta por fenómenos costeros ante el empeoramiento del estado del mar

El Gobierno de Canarias mantiene activa la prealerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago ante la previsión de un empeoramiento significativo del estado del mar, según la última actualización realizada por la Dirección General de Emergencias. La medida está en vigor desde las 14:30 horas de este domingo, 21 de diciembre, y responde a los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La situación afecta a las costas norte y oeste de Tenerife así como a amplios tramos del litoral canario y obliga a extremar las precauciones, especialmente en actividades vinculadas al mar, la navegación y las zonas costeras expuestas.

Zonas del litoral afectadas por la prealerta

La prealerta se extiende a buena parte de las costas del Archipiélago, en concreto:

Litoral oeste, norte y nordeste de La Palma y Lanzarote

Costas norte y oeste de El Hierro, La Gomera y Tenerife

Litoral norte y oeste de Fuerteventura

Zonas del noroeste y norte de Gran Canaria

En estas áreas se prevé un mal estado del mar, con oleaje combinado que puede alcanzar entre 2 y 4,5 metros, acompañado de viento moderado a fuerte.

Previsión marítima para los próximos días

Lunes 22: viento en aumento y fuerte marejada

Durante la jornada del lunes se espera viento del nordeste con intensidades de fuerza 4 a 5 (entre 20 y 38 km/h), con intervalos locales de fuerza 6 en la segunda mitad del día. El mar presentará marejada, evolucionando a fuerte marejada, y un mar de fondo del noroeste de entre 3 y 4 metros.

La altura significativa del oleaje combinado se situará entre 3 y 4,5 metros, coincidiendo además con coeficientes de marea elevados, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras expuestas.

Martes 23: descenso progresivo, pero con riesgo persistente

El martes el viento tenderá a aflojar gradualmente, pasando del nordeste a componente norte por la noche. Aun así, se mantendrán condiciones adversas, con marejada y fuerte marejada entre Tenerife y Gran Canaria, así como entre Gran Canaria y el sur de Fuerteventura.

El mar de fondo se situará entre 2 y 3 metros, con olas más destacadas durante la madrugada, lo que aconseja mantener la prudencia.

Canarias, entre las comunidades con avisos meteorológicos activos

Las condiciones marítimas adversas han llevado a la Aemet a activar avisos de nivel amarillo por oleaje en Canarias, especialmente en Lanzarote, donde se prevé que las olas puedan alcanzar hasta cinco metros.

En el conjunto del Estado, los fenómenos meteorológicos adversos han motivado avisos en ocho comunidades autónomas y en la ciudad autónoma de Melilla, principalmente por nevadas, lluvias intensas, bajas temperaturas y fuerte oleaje.

Recomendaciones a la población

Desde el Gobierno autonómico se insiste en la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección, entre ellas: