Tamaimo celebra su primer gran premio: la librería Calita vende un décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad

La suerte ha sonreído por primera vez a Tamaimo en uno de los grandes sorteos del año. El receptor de Lotería de la Librería Calita vendió, al menos, un décimo del Tercer Premio de la Lotería de Navidad 2025, correspondiente al número 90.693, una noticia histórica para este pequeño núcleo del suroeste de Tenerife.

Se trata del primer gran premio de la Lotería de Navidad que reparte esta administración desde su apertura en 1978, un hito que ha generado sorpresa, alegría y numerosas llamadas entre los clientes habituales del establecimiento.

Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.

Sorpresa entre los vecinos de Tamaimo

Uno de los responsables del negocio, Luis Raniolo, explica que muchos clientes no sabían que el décimo premiado se había vendido allí. “Cuando se lo contamos, se quedan sorprendidos”, relata. En otros casos, los vecinos llaman directamente por teléfono para confirmar la buena noticia y asegurarse de que el premio es real.

El ambiente en la librería ha cambiado en cuestión de horas, convirtiéndose en punto de encuentro para comentarios, felicitaciones y recuerdos compartidos en torno a un sorteo que forma parte de la tradición navideña.

Una administración con historia familiar

La Administración de Lotería de Tamaimo está gestionada por Teresa de Jesús Gorrín Vargas, titular del negocio, quien heredó la actividad de su madre, manteniendo viva una tradición familiar que ahora suma este importante logro. Su pareja, Luis Raniolo, destaca el valor emocional del premio: “No es solo el dinero, es lo que significa para el pueblo después de tantos años”.

Aunque solo se haya confirmado la venta de un décimo, el impacto del Tercer Premio se vive como una alegría colectiva en Tamaimo y en todo el municipio de Santiago del Teide, donde no es habitual que recaigan premios de esta magnitud. Este primer gran premio desde 1978 consolida a la Librería Calita como un referente de cercanía y tradición, y refuerza la ilusión de vecinos y clientes de cara a futuros sorteos.