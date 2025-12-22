La suerte rompe la sequía en La Chasnera con el tercer premio de Navidad

Poco después de las 10.00 de la mañana, dos horas después del inicio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la suerte hizo por fin un alto en la estación de servicio La Chasnera. El tercer premio del sorteo dejó allí siete décimos vendidos, lo que supone un total de 350.000 millones de euros repartidos en el punto de venta situado en el kilómetro 54 de la Autopista del Sur de Tenerife. Pincha aquí y sigue en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad.

El premio llegó tras una mañana marcada por la espera y la incertidumbre. Durante casi dos horas, el sorteo había pasado sin pena ni gloria por La Chasnera, después de que ni El Gordo ni el segundo premio hicieran parada en esta gasolinera emblemática. Por ello, la aparición del tercer premio fue recibida como un auténtico alivio y “a gloria” por el personal y los medios presentes.

Quinto premio

Minutos antes de que se cantara el tercer premio, la estación ya había recibido una primera visita de la fortuna. Un quinto premio dejó un solo décimo correspondiente al número 77.715, dotado con 6.000 euros, un pequeño anticipo de lo que estaba por llegar instantes después.

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad correspondió al número 90.693. En medio del entusiasmo generado, incluso se llegó a comentar que se habían distribuido hasta 71 décimos, una cifra que multiplicaba la cuantía del premio. Sin embargo, la relación oficial facilitada por la Organización Nacional de Loterías y Apuestas del Estado (ONLAE) confirmó finalmente la venta de siete décimos en La Chasnera.

De este modo, a las 10.30 horas, la estación de servicio regentada por José Miguel González había repartido un total de 3,506 millones de euros: 3,5 millones correspondientes al tercer premio y 6.000 euros de un quinto. Una cifra que vuelve a situar a La Chasnera como uno de los puntos de referencia de la suerte en la Lotería de Navidad en Tenerife.