La suerte ya se reparte en Tenerife: estas son todas las localidades premiadas en la Lotería de Navidad 2025

La suerte ya se ha repartido por toda España y en Tenerife también hay motivos para celebrar. Los tinerfeños más afortunados ya brindan tras comprobar que su número ha sido premiado en la Lotería de Navidad. Aunque ni el Gordo ni el segundo premio han caído en las Islas, los otros grandes premios sí han dejado huella en varias administraciones del Archipiélago. En numerosos municipios se descorchan botellas de champán y comienzan a colocarse los tradicionales carteles con los números premiados, símbolo de una alegría compartida que recorre pueblos y barrios canarios.

Desde los municipios leoneses de La Bañeza, Pola de Gordón y Villablino, donde ha tocado el Gordo, hasta Madrid, donde tanto el primer como el segundo premio han llevado la ilusión a muchos vecinos, que siguen sin creerse lo que ha ocurrido esta mañana sobre las diez menos cuarto. El 79.432 solo ha agraciado a un canario, el presidente de la peña de la UD Las Palmas de La Bañeza que tenía el décimo ganador.

El Tercer Premio llena de ilusión cuatro islas

A las 10:15, hora de Canarias, el número 90693 resonó en el Teatro Real, anunciando la suerte para varias administraciones del archipiélago. Este número fue agraciado con un premio de 50.000 euros por décimo y 500.000 euros por serie. El tercer premio se distribuyó en diversas administraciones de la isla de Tenerife.

Calle San Agustín, 65, Edificio Yaiza, Los Realejos

Calle General del Norte, 92. L-2, La Victoria de Acentejo

Autopista del Sur, kilómetro 54, en Granadilla de Abona

Calle Tolerancia, número 2, Santa Cruz de Tenerife

Calle Olivera, 7, San Cristóbal de La Laguna

de La Laguna Paseo de la Centinela, 9, Icod de los Vinos

Avenida Coronel Gorrín, 22, en Tamaimo

Este premio también ha tocado en El Hierro, concretamente en la localidad de Frontera, en la administración de Cruz Alta Tigaday, 13.

El Cuarto Premio deja dos millones de euros en Tenerife

El número 25508 ha alegrado a cientos de vecinos de Tenerife. La administración agraciada ha sido la del Bohío, situada en la gasolinera de la autopista TF-5, kilómetro 25, dentro del término municipal de La Matanza de Acentejo. Aquí se han vendido diez décimos con un valor de 200.000 euros.

Dos quintos premios reparten dinero en Canarias

El 60649 y el 77715 han sido los dos quintos premios que han caído de la Lotería de Navidad en Canarias. Con 6.000 euros por décimo y 60.000 euros a la serie, los dos números han dejado unos pellizcos en Canarias.

Mientras que el primer quinto premio en caer en Canarias, el 60649, se vendió en Las Palmas de Gran Canarias, concretamente, en el Corte Inglés de Siete Palmas, el otro tercer premio, el 77715, si se ha cantado poco después en Tenerife:

Camino Piedras Blancas, número 101, en Puerto de la Cruz

Gasolinera de La Chasnera, en la Autopista del Sur (kilómetro 54), Granadilla de Abona

Este último establecimiento de Tenerife es conocido como "La Gasolinera de la Suerte", por la multitud de premios que ha otorgado en la Lotería de Navidad. Este año, se ha tenido que conformar con este tercer premio.