Salen a la venta las entradas para la gala de los Premios Dial, en marzo en Tenerife

Los pases para acceder a la cita, que cumple su XXX edición y se celebra un año más en el Recinto Ferial podrán adquirirse en El Corte Inglés

Una edición anterior de los premios Dial.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La gala de los Premios Dial regresa una vez más a Santa Cruz de Tenerife y celebrará su XXX edición el próximo 12 de marzo de 2026, en el Recinto Ferial de la capital chicarrera.

Todos aquellos que quieran participar en la cita por excelencia de la música en español ya pueden comprar su entrada a través de la página web de El Corte Inglés. Se pone a disposición del público una amplia variedad de entradas que van desde los 26,5 euros hasta los 72,5 euros.

Poco se sabe aún de esta nueva entrega de los Premios Dial que celebrarán su XXX edición el próximo 12 de marzo y prometen volver a reunir a algunas de las principales voces nacionales e internacionales de la música en español. La emisora de radio recuerda que se cumplen en esta ocasión tres décadas en las que se han entregado cientos de premios y se ha reunido un talento incalculable.

«Las estrellas más grandes de nuestra música compartirán escenario para celebrar la historia y el presente de los Premios Dial», avanzan desde la cadena.

