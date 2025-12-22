Román Luis, el comercial que canta el reintegro como si fuera el Gordo de Navidad

La estación de servicio La Chasnera dio en este sorteo extraordinario de Navidad 356.000 euros correspondientes a siete décimos del tercer premio y a uno de un quinto. La voz y el entusiasmo de Román Luis Borges, director del Onda Radio Tenerife, emisora del grupo González a la que pertenece el punto de venta de lotería, tiene el encanto de aparentar un reintegro con el premio gordo de la Navidad. Y sin embargo este último pasó de labor este año.

Román está en el grupo desde prácticamente el principio. Desde 2012, cuando la radio echó a andar oficialmente. “O sea, que tú trajiste la suerte”, le dicen entre risas mientras le sacan una foto. Él no se inmuta. El 13, asegura, no le da mala suerte. Todo lo contrario. No es supersticioso, pero la vida —caprichosa— se ha empeñado en darle la razón.

Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.

Román Luis Borges se define sin rodeos: entusiasta, buena persona, extrovertido, divertido y simpático. Eso sí, también serio. Porque una cosa no quita la otra. “Hay gente que confunde la fiesta con las cosas serias”, explica. Él no. Y quienes lo conocen desde hace años lo corroboran.

Antes de los micrófonos, su vida iba por otros derroteros. Fue director comercial de Técnicas de Gestión Comercial S.A., un mundo que poco tenía que ver con la comunicación. Pero la radio siempre estuvo ahí, esperando su turno. Empezó en Onda Nueva Tenerife, una emisora ya desaparecida, con Juan Santana, en un programa de nombre tan peculiar como su espíritu: Good morning por la mañana. Ahí ya se intuía al Román cercano, directo y con don de gentes.

Comercial y administrativo de formación, Román nació en Los Silos, en el norte de Tenerife. Pasó cuatro años en el antiguo seminario diocesano, el que daba a la plaza del Adelantado, en La Laguna. De esa etapa guarda un agradecimiento sincero: la disciplina, las normas, la educación. “No solo conocimiento —dice—, también formación para la vida”. Lo dice sin nostalgia impostada y con respeto, consciente de que cada etapa deja huella.

Celebración en La Chasnera / María Pisaca

Su andadura amplia: tres años en la Península, recorriendo media geografía, trabajando en campings y en hostelería; incursiones en la música —en el recordado grupo Sin Fundamento, que lideraba Juan Santana— tocando el bajo, aunque reconoce que no es lo suyo. “Yo soy más relaciones públicas”, admite entre risas.

La comunicación, sin embargo, terminó ganándole la partida. Desde 2001 ligado a proyectos radiofónicos, su trayectoria se consolida definitivamente en 2012 con Onda Tenerife, una emisora con licencia legal que se inauguró el 10 de junio, en plena romería de San Antonio de Padua y Santa María de la Cabeza, en Granadilla de Abona. Desde entonces, no ha parado. Radio, periódico en papel y edición digital: Tenerife Sur Ahora.

Y luego está la Lotería. Porque a Román no solo le gusta cantarla: también le ha tocado. Una vez, en 2013, tuvo parte del premio Gordo que dejó 200 millones de euros en La Chasnera. Compartido, eso sí, entre varios compañeros. A él le correspondieron 100.500 euros, tras el descuento de Hacienda. “Vino muy bien”, reconoce. Para él, para su familia y para el grupo.

No toca el Gordo en La Chasnera / E. D.

Con familia ligada también al periodismo: dos hijos y tres nietos, uno periodista, Cristian Luis, hoy en Radio Canaria.

Pero si hay algo que lo define es ese espíritu contagioso. El alma de la fiesta, dicen. Da igual que solo caiga un reintegro: Román lo canta como si fuera el Gordo. Y no es postureo. Es agradecimiento. Acogida, en la que Román Luis convierte lo pequeño en celebración. Es su verdadero premio que contagia. No deja euros pero sí alegría.