El quinto premio de la Lotería es el 41716 y repite en varios puntos de España

El número 41716 ha resultado ganador del quinto premio de la Lotería de Navidad 2025, llevándose el primer premio. Este número ha sido vendido en Madrid, Segovia, Murcia, Sevilla, San Sebastián, Ourense, Tarragona y Toledo y está dotado con un premio de 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo.

El anuncio del Gordo se produjo a las 11:27 horas (hora canaria), durante el tradicional sorteo celebrado en el Teatro Real de Madrid, donde los niños y niñas del colegio de San Ildefonso entonaron el número premiado, como es costumbre. El evento se puede seguir en directo a través de EL DÍA.

Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.

¿Qué tengo que hacer si comparto el décimo?

Cada año, con la llegada del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, miles de personas en España comparten ilusión… y también décimos. Ya sea entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, esta costumbre tan arraigada puede generar momentos inolvidables si la suerte sonríe. Pero también puede derivar en conflictos legales si no se toman precauciones básicas.

Archivo - Un hombre prepara los bombos para dar comienzo al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2022, en el Teatro Real de Madrid, a 22 de diciembre de 2022, en Madrid, (España). / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Aunque compartir un décimo puede parecer algo informal, el riesgo de malentendidos aumenta en caso de que toque un premio importante. Por eso, tanto la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) como la Policía Nacional insisten en la necesidad de dejar constancia por escrito de los acuerdos.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el décimo de Lotería es un documento al portador. Esto significa que, en principio, el premio lo cobra quien tenga físicamente el billete. Si esa persona decide quedarse con todo el premio, y no existe prueba de que era compartido, el resto de participantes podrían quedarse sin nada.

¿Cuál es la mejor forma de compartir un décimo?

La recomendación de la OCU es clara: si se comparte un décimo, se debe fotocopiar y firmar una copia para cada participante. Ese documento debe contener:

Nombre y DNI del depositario (quien guarda el décimo)

Número, serie y fracción del billete

Fecha del sorteo

Importe que juega cada persona

Este sencillo gesto puede evitar numerosos problemas legales y garantiza que todos los participantes estén protegidos en caso de premio.

En la era digital, cada vez más personas comparten fotos del décimo a través de WhatsApp o correo electrónico. Este método puede ser válido como prueba, siempre que:

Se vea claramente el número del décimo

Se indique quién lo custodia

Se especifique cuánto juega cada persona

Aparezcan los nombres de los participantes

Los bombos de la Lotería de Navidad ya están en el Teatro Real. / Redacción

La Policía Nacional recomienda que, en estos casos, el depositario envíe una imagen nítida del décimo con todos los datos visibles y los nombres de los participantes. Además, es conveniente guardar los mensajes por si llegara a necesitarse su presentación en un procedimiento judicial.

La OCU recuerda que estos mensajes pueden servir como prueba en juicio, pero también pueden ser impugnados si se sospecha de manipulación. Por eso, en situaciones delicadas, se puede reforzar la validez de las pruebas con un informe pericial que acredite su autenticidad.

¿Y si el décimo se compró por Internet?

En ese caso, el comprobante electrónico emitido por la plataforma tiene el mismo valor legal que el décimo físico. Plataformas como Loterías y Apuestas del Estado emiten justificantes detallados que indican claramente el número jugado y los datos del comprador.

Si el décimo resulta ganador, es fundamental seguir ciertos pasos para evitar malentendidos y problemas fiscales:

Identificar a todos los participantes y los porcentajes que jugaba cada uno. El depositario puede acudir al banco con la información de cada jugador. El banco abonará el premio en la cuenta del portador, que deberá repartirlo según lo acordado.

No identificar a los demás participantes puede tener consecuencias fiscales graves. Si el depositario reparte el dinero más tarde sin justificarlo, podría interpretarse como una donación, lo que implica pagar el impuesto de donaciones.

Además, Hacienda se queda automáticamente con el 20% de la parte del premio que supere los 40.000 euros. Es decir, si un décimo gana el Gordo (400.000 euros), el primer tramo de 40.000 está libre de impuestos, pero los 360.000 euros restantes tributan, lo que reduce el premio neto.

Colas en la gasolinera La Chasnera para comprar lotería / ED

Casos delicados: rupturas de pareja o conflictos familiares

Uno de los escenarios más comunes de conflicto tiene que ver con las rupturas de pareja. Si una pareja gana la lotería y hay desacuerdo sobre el reparto del premio, la situación se complica.

Si el matrimonio está en régimen de gananciales , el premio se reparte al 50%.

, el premio se reparte al 50%. Si hay separación de bienes, el premio pertenece a quien pagó el décimo, salvo que se pueda demostrar que se compró en común.

En cualquier caso, la recomendación es siempre la misma: dejar constancia por escrito.

En ocasiones, la falta de acuerdo puede derivar en demandas judiciales. Uno de los casos más sonados ocurrió en 2019, cuando el Tribunal Supremo absolvió a una mujer acusada de apropiarse de un décimo premiado con 1.170.000 euros.

La mujer había repartido varios décimos entre compañeros, pero no había un pacto claro sobre cómo dividir el premio especial. El tribunal concluyó que, al no haber prueba suficiente de un acuerdo concreto, no se podía considerar delito.