Ni el Gordo ni el Segundo: estos son los premios que ha repartido la gasolinera de la suerte en Tenerife en la Lotería de Navidad

El Sorteo Extraordinario de Navidad es una tradición que se celebra en España, y gracias a ella, muchos puntos de venta han consolidado su fama gracias a su historial de premios. La gasolinera La Chasnera se ha convertido en un símbolo de la suerte tras repartir premiso durante doce años consecutivos.

El esperado sorteo del día 22 de diciembre ha vuelto repartido un año más suerte en la gasolinera de Granadilla, que se encuentra en el kilómetro 54 de la TF-1, Arona (Santa Cruz de Tenerife)

Premios

La Chasnera, también conocida como`surtidor de la suerte´, ha construido su fama a base de premios. En 2013 vendió íntegramente el segundo premio; en 2017 repartió más de 3,2 millones y en 2018 despachó 26 décimos del Gordo. La suerte volvió en 2021, 2022, 2023 y 2024 consolidando al punto de venta como una de las administraciones más afortunadas de las Islas Canarias y de toda España.

Sin embargo, este año el Gordo de la Lotería de Navidad ha pasado de largo por las Islas Canarias y la conocida como “gasolinera de la suerte”, situada en Granadilla de Abona, no ha logrado repetir la hazaña del primer premio.

El premio más destacado repartido por este emblemático surtidor ha sido el tercer premio, el 90693, del que la estación de servicio vendió siete décimos, lo que se traduce en 350.000 euros repartidos solo con este número. Además, la gasolinera vendió un quinto premio dejando un solo décimo correspondiente al número 77.715, dotado con 6.000 euros.

Una cifra que vuelve a situar a La Chasnera como uno de los puntos de referencia de la suerte en la Lotería de Navidad en Tenerife.

El Gordo no llega a las islas

Canarias ha celebrado este 22 de diciembre un total de 4.654.000 euros en premios, concentrados principalmente en Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote, a los que hay que añadir la tradicional pedrea, repartida por el Archipiélago.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, la fortuna se dejó 1.962.000 euros, correspondientes a un tercer premio, un cuarto y un quinto, confirmando una vez más el buen papel de la isla en el sorteo navideño, incluso sin la llegada del esperado Gordo.

¿Cuánto tiempo hay para cobrar un premio de la Lotería de Navidad?

Los ganadores del Sorteo de Navidad disponen de un plazo máximo de tres meses para cobrar el premio, contados desde el día siguiente al sorteo. El plazo vence el 24 de marzo de 2026. Tras esa fecha, el derecho a cobrar el premio expira legalmente y no podrá reclamarse.