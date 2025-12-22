Desde hoteles de lujo hasta volar por el cielo de Tenerife: todos los planes para celebrar los premios de la Lotería de Navidad en la isla

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebra cada 22 de diciembre, vuelve a despertar ilusión entre los canarios. Aunque muchas veces el Gordo pasa de largo por las Islas, caen pellizcos que también son agradecidos.

En primer lugar, el premio se destina a cubrir prioridades, pero también hay que darse un capricho, y para ello, Tenerife se convierte en un escenario con distintos planes para disfrutar de experiencias únicas.

Disfrutar Tenerife desde el aire

Disfrutar de Tenerife desde el cielo es una experiencia única. Un paseo en helicóptero permite descubrir los paisajes de la isla desde una perspectiva privilegiada. Existes diferentes opciones de viaje y parten unos 100 euros.

Hoteles de lujo

La isla cuenta con una amplia oferta de instalaciones hoteleras, principalmente en la zona sur, donde alojarte y disfrutar de una experiencia. Complejos de cinco estrellas en los que podrás encontrar todo lo que buscas y en los que, si quieres, no tendrás ni que salir del hotel para disfrutar. Eso sí, si no has visitado la isla antes, te recomendamos que salir y conocer los principales atractivos de la isla.

Restaurantes Estrella Michelín

Los amantes de la gastronomía, pueden celebrar la suerte en alguno de los restaurantes con estrella Michelín de la isla. Tenerife cuenta con varios establecimientos reconocidos por la Guía Michelín, dos esos galardonados dos restaurantes pertenecen a Tenerife.

El Taller Seve Díaz

El restaurante cuenta con un menú sorpresa que se compone de seis pases que ejecuta el quipo de manera libre y creativa, donde entra un entrante frío y uno caliente, pescado, carne, pre-postre y postre por 68 euros por persona.

También cuenta con un Menú Largo por 96 euros por persona, que se compone de once pases pensados para ofrecer una experiencia gastronómica completa. En el menú los comensales pueden disfrutar de atún con queso Flor y tomate seco, gamba blanca con cereza, cherne con manzana verde y pepino, vieira, recuerdo de una croqueta líquida (jamón ibérico de bellota y migas crujientes), berenjena con café, pistacho y requesón, ravioli de puchero, lubina canaria, cochinillo confitado, particha (plátano y café) y garbanzo (limón verde y especias).

Haydée by Víctor Suárez

El restaurante propone dos menús, uno bautizado como Atlántico que recoge el eco de los caminos entre Tenerife y La Gomera, y la memoria de una cocina marcada por el mar y por la tierra que lo rodea. Su pase comienza con caviar gomero y chochos, la experiencia continua con kombucha de tomate y albahaca, tomate fermentado y cangrejo rey, salpicón de calamar, trigo barbilla, cherne negro en mojo hervido y espuma de pil pil, por último, cabrito embarrado envuelto en hoja de plátano.

Para terminar una comida única llega el momento dulce en el que se ofrece plátano, gofio, pequeña repostería y timba canaria. El precio del menú son 130 euros por persona y 180 euros añadiendo maridaje.

La otra opción es el menú Raíz que nace de la memoria y del paisaje de La Gomera: caviar gomero, chochos, tortilla líquida de ajo, tartaleta de conejo en salmorejo, arepita de guiso de cabra, kombucha de tomate y albahaca, salpicón de calamar, cherne negro en mojo hervido o cabrito embarrado envuelto en hoja de plátano, entre otros platos. Este menú tiene un precio de 165 euros por persona, que asciende a 180 euros si optas por maridaje.

Tour astronómico

Tenerife tiene uno de los mejores cielos para observar las estrellas. Por ello, realizar un tour astronómico en el entorno del Teide es uno de los planes más recomendables para quienes estén interesados en la astronomía si hayan sido agraciados con algún premiado en la Lotería de Navidad.