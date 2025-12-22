De pista de baile a repartir el tercer premio de la Lotería de Navidad: El Chazo da medio millón de euros en La Victoria de Acentejo

El Chazo. Así es como se conocía a la mítica discoteca Scala de La Victoria de Acentejo. La administración del mismo nombre repartió una parte del tercer premio en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad este lunes 22 de diciembre. Medio millón de euros que recuerdan que la suerte también puede estar en la pista de baile.

50.000 euros por décimo

Diez décimos del 90.693 se vendieron en esta administración que lleva el apodo de la antigua y emblemática sala del municipio norteño. Los agraciados, desconocidos por los propietarios, no pasaron por el punto de venta a celebrar su suerte en toda la jornada. Algo que confirmó una de las dueñas, Verónica Rodríguez. Cada uno de los décimos fue premiado con 50.000 euros.

Bautizo

Eduardo Pérez, propietario de la administración El Chazo, decidió ponerle ese nombre por la conocida discoteca Scala, una de las salas de baile más conocidas del norte de Tenerife durante la década de los ochenta y los noventa del pasado siglo. Aunque el nombre oficial fuera otro, los victorieros terminaron popularizando el nombre de El Chazo en lugar de Scala. "Todo el mundo usaba ese nombre. Incluso para llegar a esta zona -la carretera general del Norte- decíamos que íbamos para la zona de El Chazo", comentó Pérez.

La discoteca se encontraba a escasos metros de la ubicación de la actual administración de lotería. A pesar de que su cercanía era la razón para bautizar así a su punto de venta, Pérez tenía otro as bajo la manga y descubrió un motivo de peso para denominar así a su estanco: allí conoció a su mujer, Verónica Rodríguez. "Nos conocimos en El Chazo y al montar la administración dijimos vamos a ponerle este nombre", sonrió de manera picaresca.

El tercero

Él hablaba por telefóno mientras ella atendía a los clientes que vienen de manera habitual a comprar su suerte. Al llegar, casi todos se sorprenden al saber que dieron un premio. "¿Un tercero? ¡Enhorabuena!", se escuchaba. Algunos sí que lo sabían y se acercaban para felicitarlos. El cartel del tercer premio ya lucía en la parte superior de la mampara y la sonrisa de Rodríguez, al atender a los usuarios, también dejaba adivinar que habían dado un premio.

Las rimas

"La ilusión de todos los días, te comes las papas con lejía", rimaba uno de los clientes habituales al son de las voces de los niños del sorteo. Aún quedaban algunos premios por repartir, mientras que Eduardo Pérez recordaba la corta trayectoria de la administración. Abrieron hace cuatro años. "Dimos el primer premio del sorteo de El Niño en 2024 con el 94.974 y también un quinto premio del sorteo de Navidad en 2023: el 88.979", contó.

El hito de los hitos

Pero dentro de los hitos de la fortuna de El Chazo, lo más destacable para Pérez y Rodríguez fue la rapidez en repartir fortuna: "Abrimos la administración el 28 de marzo de 2022 y tres días después, el 31, dimos el primer premio de la Lotería Nacional con el 33.866", recordó. "Desde la delegación de loterías nos dijeron que dar un premio grande tan rápido nunca había pasado en toda España", definió.

La herencia de la fama

La fama de la discoteca Scala ya tiene heredera: es la administración El Chazo, donde la pista de baile se convirtió en un pedacito de suerte este 22 de diciembre.