Estos son los municipios de Tenerife donde nunca ha tocado el Gordo de Navidad
Más de dos siglos de historia del sorteo dejan a decenas de localidades canarias sin el primer premio de la Lotería de Navidad
La Lotería de Navidad, uno de los sorteos más emblemáticos y antiguos de España, reparte ilusión desde el año 1812. Sin embargo, más de dos siglos después, la suerte no ha sido igual para todos. En Canarias, el primer premio —el popular Gordo— solo ha llegado a 35 de los 88 municipios del Archipiélago, según los datos oficiales de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
En este contexto, Tenerife concentra un número significativo de localidades que nunca han celebrado la llegada del mayor premio del sorteo del 22 de diciembre, pese a que la isla sí figura entre las que más veces han sido agraciadas a nivel autonómico.
Tenerife: municipios donde nunca ha caído el Gordo
Aunque Tenerife ha recibido el Gordo en varias ocasiones a lo largo de la historia, la fortuna no se ha repartido de forma homogénea. De hecho, 17 municipios tinerfeños siguen sin haber sido agraciados con el primer premio de la Lotería de Navidad.
Estos son los municipios de Tenerife donde nunca ha tocado el Gordo:
- Arafo
- Arona
- Buenavista del Norte
- Candelaria
- Fasnia
- Guía de Isora
- La Matanza de Acentejo
- El Rosario
- San Juan de la Rambla
- San Miguel de Abona
- Santa Úrsula
- Santiago del Teide
- El Sauzal
- Los Silos
- Tacoronte
- El Tanque
- La Victoria de Acentejo
Este listado contrasta con otros puntos de la isla donde la Lotería ha repartido premios de forma recurrente, especialmente en zonas muy concretas que han ganado fama por su historial de números premiados.
Canarias y el Gordo: una fortuna desigual
A lo largo de su historia, el Gordo de Navidad ha caído en Canarias en 12 ocasiones, aunque no todas las islas han tenido la misma suerte. De hecho, La Gomera y La Graciosa son las únicas islas del Archipiélago donde nunca ha recaído el primer premio.
El caso de El Hierro es singular: fue la isla que más tiempo tuvo que esperar para celebrar el Gordo, algo que no ocurrió hasta el año pasado, cuando el premio llegó a Valverde.
Pese a ello, el balance global muestra que más de la mitad de los municipios canarios siguen sin estrenar el primer premio, una realidad que se repite año tras año y que alimenta la tradición, la expectación… y también las estadísticas.
El resto de municipios de Canarias donde nunca ha tocado el Gordo
Además de los municipios de Tenerife, estas son las localidades del resto de Canarias que nunca han celebrado el Gordo de Navidad:
La Palma
- Barlovento
- Breña Alta
- Breña Baja
- Fuencaliente
- Garafía
- Los Llanos de Aridane
- El Paso
- Puntagorda
- Puntallana
- San Andrés y Sauces
- Tazacorte
- Tijarafe
- Villa de Mazo
La Gomera
- Agulo
- Alajeró
- Hermigua
- San Sebastián de La Gomera
- Valle Gran Rey
- Vallehermoso
El Hierro
- Frontera
- El Pinar
Gran Canaria
- Agaete
- La Aldea de San Nicolás
- Artenara
- Ingenio
- Moya
- Santa Brígida
- Tejeda
- Valsequillo
- Vega de San Mateo
Fuerteventura
- Betancuria
- La Oliva
- Tuineje
Lanzarote
- San Bartolomé
- Teguise
- Tinajo
Una tradición que se renueva cada 22 de diciembre
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, se celebra cada 22 de diciembre y reparte miles de millones de euros en premios. Más allá de las estadísticas, la tradición sigue viva en todos los rincones del país, incluidos aquellos que todavía esperan su gran día.
