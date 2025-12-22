Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mapa de los premios de la lotería de Navidad en Tenerife

Este es el mapa de la lotería de Navidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde puedes ver lo cerca que estás de las localidades donde han caído premios

El Bazar Raquel de La Laguna reparte suerte en el Sorteo de la Lotería de Navidad

El Bazar Raquel de La Laguna reparte suerte en el Sorteo de la Lotería de Navidad

El Día

Alexandra Socorro

Santa Cruz de Tenerife

El Gordo de la Lotería de Navidad ha pasado de largo en Canarias. Sin embargo, las Islas han logrado “rascar” parte del tercer premio (90693), de uno de los dos cuartos premios (25508) y de dos quintos premios (77715 y 60649).

Los escasos premios han recaído en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y El Hierro. ¿Quieres saber cuáles han sido las administraciones agraciadas? En el mapa puedes comprobar lo cerca que estás de las localidades donde han caído estos premios, correspondientes a los dos quintos mencionados, al cuarto y al tercero. Esta vez La Chasnera ha defraudado.

Además, ya se sabe que hay canarios con premios comprados fuera del Archipiélago: incluso algún décimo del Gordo, vendido en León, ha viajado hasta las Islas.

La cantidad de los premios mayores

Te recordamos que los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad son:

  • El primer premio: cuatro millones de euros por serie, 400.000 euros por décimo.
  • El segundo premio: 1.250.000 euros por serie y 125.000 euros por décimo.
  • El tercer premio: 500.000 euros por serie y 50.000 euros por décimo.
  • Dos cuartos premios: 200.000 euros por serie y 20.000 euros por décimo.
  • Ocho quintos premios: 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.

