Mapa de los premios de la lotería de Navidad en Tenerife

El Gordo de la Lotería de Navidad ha pasado de largo en Canarias. Sin embargo, las Islas han logrado “rascar” parte del tercer premio (90693), de uno de los dos cuartos premios (25508) y de dos quintos premios (77715 y 60649).

Los escasos premios han recaído en las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y El Hierro. ¿Quieres saber cuáles han sido las administraciones agraciadas? En el mapa puedes comprobar lo cerca que estás de las localidades donde han caído estos premios, correspondientes a los dos quintos mencionados, al cuarto y al tercero. Esta vez La Chasnera ha defraudado.

Además, ya se sabe que hay canarios con premios comprados fuera del Archipiélago: incluso algún décimo del Gordo, vendido en León, ha viajado hasta las Islas.

La cantidad de los premios mayores

Te recordamos que los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad son: