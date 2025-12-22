Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores

El Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad repartirá este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo

M. Plasencia

Víctor de Castro

Haridian del Pino

Alexandra Socorro

Javier Quintana

Madrid | Tenerife

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

