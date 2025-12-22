Lotería de Navidad en Tenerife 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025.

La administración de la calle Barquillo de Madrid felicita a los ganadores La administración de la calle Barquillo, en Madrid, ha felicitado en redes sociales a sus clientes por lograr el Segundo Premio de la Lotería de Navidad. "Queremos felicitar a todos los ganadores, y compartir el orgullo que sentimos al saber que, un año más, desde Lotería Barquillo 10 hemos sido parte de un momento tan especial. Gracias por confiar en nosotros y por acompañaros en una tradición tan única como la Lotería de Navidad", ha señalado la administración en la red social X.

El sorteo continúa con la segunda tabla Arranca la segunda tabla en el Teatro Real. Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales son los encargados de cantar los primeros números.

El segundo premio reparte 247,5 millones de euros en Madrid El número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha caído de forma íntegra en la calle Barquillo de la capital, repartiendo un total de 247,5 millones de euros. El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. En concreto, se ha vendido 198 series en la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo.

Termina la primera tabla del sorteo Finaliza la primera tabla del Sorteo Extraordinario de Navidad, que ha 'cantado' el Segundo Premio del mismo tan solo quince minutos después de arrancar la jornada.

La calle Barquillo de Madrid reparte íntegramente el Segundo Premio El Segundo Premio ha caído íntegro en la administración 10 de la Calle Barquillo de Madrid. De los 125.000 euros de premio, un 20% sobre la cantidad que excede los 40.000 euros es retenido por Hacienda, por lo que el ingreso neto por décimo es de 108.000 euros.

SEGUNDO PREMIO Los niños de San Ildefonso ya han cantado el SEGUNDO PREMIO: 70.048

El segundo premio es de 1.250.000 euros a la serie El segundo premio, que ha salido del bombo en esta primera tabla, reparte 1.250.000 euros por serie. Lo que se traduce en 125.000 euros por décimo.

SEGUNDO PREMIO Tan solo quince minutos después del inico del sorteo, los niños de San Ildefonso ya han cantado el SEGUNDO PREMIO: 70.048

Lotería de Navidad 2025. / EDUARDO PARRA / Europa Press La primera tabla, por el momento, no trae un gran premio Crece el ambiente en el Teatro Real. Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao son los encargados de esta primera tanda de premios.