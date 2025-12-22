Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad en Tamaimo: el vendedor que llegó desde Buenos Aires

Un antiguo obrero de la construcción vendió un décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad

Reparten el tercer premio en Tamaimo.

Pedro Fumero

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

A Luis Raniolo lo conoce todo el mundo en Tamaimo (Santiago del Teide) y mucha gente lo saluda por su nombre al entrar en la Librería Calita, en cuyo receptor se vendió un décimo del tercer premio de la Lotería de Navidad en 2025, el 90693.

Esos 50.000 euros otorgarán más publicidad al local situado en la travesía principal de la localidad. Los clientes llegan de forma muy escalonada al comercio. Algunos le preguntan de forma directa por el premio concedido y otros se enteran por el hombre que está tras el cristal.

De Buenos Aires a Tamaimo

Luis llegó a Tenerife en el 2003 desde Argentina. Desde su Buenos Aires natal pasó a vivir en Tamaimo. Con su carácter jovial y extrovertido no le costó integrarse.

Recaló en la Isla para trabajar en la construcción, en plena expansión económica y burbuja inmobiliaria en toda España. Apenas tres meses después de residir en dicho rincón de Santiago del Teide, inició una relación sentimental con Teresa de Jesús Gorrín Vargas, que hoy es la propietaria del establecimiento comercial y del receptor.

Cuando el negocio de la promoción y la venta de inmuebles se hundió, a partir del 2007, Luis Raniolo comenzó a trabajar en la tienda y a vender lotería.

Viajes a Argentina

Se muestra orgulloso de haber dado otros dos grandes premios: uno del Euromillones (300.000 euros) y otro de la Primitiva (701.537).

Cada cierto tiempo regresa a Argentina para ver a todos sus familiares, como hijos, hermanos o primos. Pero admite que, tras unos días en el país latinoamericano, «enseguida me entran ganas de volver a Tenerife».

Brindis en la adminstración de Tamaimo que vendió un tercer premio.

Brindis en la adminstración de Tamaimo que vendió un tercer premio. / P. F.

Una de las primeras empresas del pueblo

La actual librería y papelería Calita comenzó como una «venta», en la que también se vendían artículos de mercería o flores, entre otras cosas.

Fue una de las primeras empresas que hubo, junto a la gasolinera o la ferretería. Abrió en los años 70 y su primera dueña fue María de los Ángeles Vargas, más conocida como Calita. Un vecino de Tamaimo le cedió en los primeros años 80 la venta de Lotería.

Brindis

Luis saca una botella de cava para brindar por el premio. Algunos de esos ciudadanos temen que se extienda la idea de que ellos fueron los compradores del décimo que ayer puso en el mapa de la fortuna a Tamaimo.

Una de las visitantes fue la concejal de Gobernación de Santiago del Teide, Beatriz González Navarro, quien felicita a Teresa, a Luis y a la hija de ambos. La edil se muestra orgullosa del décimo vendido en su localidad y desea que el tercer premio sirva de revulsivo para las ventas en el local.

