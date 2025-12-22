La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo

El Sorteo de la Lotería de Navidad no ha sido especialmente generoso con Canarias este 2025. Ninguno de los dos premios principales se vendieron en alguna administración de las Islas, que sí recibieron la alegría de haber repartido suerte gracias a otros premios: el tercero, un cuarto y dos quintos.

En total, en el Archipiélago celebra un total de 4.654.000 euros este 22 de diciembre, todo ellos concentrados en cuatro islas: Tenerife, El Hierro, Gran Canaria y Lanzarote. A esta cantidad se le debe sumar la pedrea, claro.

Por provincias, la fortuna ha hecho un reparto más o menos equitativo aunque algo más decantada a las islas orientales. Así, en Santa Cruz de Tenerife se han celebrado los 1.962.000 millones del tercero, un cuarto y un quinto, mientras que en Las Palmas las ganancias ascienden a 2.692.000 con el tercero y dos quintos.

La alegría del tercer premio

Cuando ya se había descartado que Canarias recibiera parte del conocido como Gordo e incluso el segundo premio pasó volando sin tocar tierra, los niños de San Ildefonso cantaron el tercero: el 90.693 dejó en el Archipiélago un total de 2.150.000 euros, de los que 1,7 millones se vendieron el la provincia tinerfeña.

Alcanzó esta suerte a varios municipios de las Islas, si bien los más afortunados fueron Los Realejos y La Victoria con una serie vendida cada una de las administraciones: medio millón de euros para cada una.

A ellos se sumó la siempre afortunada estación de servicio de Granadilla, que vendió siete décimos de ese tercer premio. O lo que es lo mismo, la conocida como gasolinera de la suerte repartió 350.000 euros solo con el 90.693. Otros cuatro décimos de este número acabaron en una administración del corazón de la capital tinerfeña, lo que supone otro pellizco de 250.000 euros.

Con al menos la suerte de un décimo se han quedado compradores de diferentes administraciones en La Laguna, Icod de Los Vinos y Tamaimo, además de otro que fue a parar a Frontera, todos ellos con 50.000 euros recibidos.

María Pisaca

Otro poco para la provincia oriental

Gran Canaria y Lanzarote también tuvieron la dicha de celebrar este tercer premio, aunque de forma más discreta que en el caso de las islas occidentales. En concreto, dos administraciones de Las Palmas de Gran Canaria y una de Yaiza, en Lanzarote, vendieron un décimo cada una del 90.963.

Otro establecimiento en el conocido Centro Comercial La Ballena vendió otros cinco décimos, así que el tercer premio de este sorteo extraordinario dejó en esa provincia un total de 400.000 euros.

Consulta aquí el mapa de premios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El cuarto, para otra gasolinera

No es la famosa estación de La Chasnera pero al Bohío en La Matanza también lo conocen bien los tinerfeños. Lugar de parada casi obligatoria en dirección a Santa Cruz de Tenerife, la gran cafetería y una administración completan la oferta de este establecimiento que en el sorteo de esta mañana también estuvo de celebración.

En esa administración se vendió una serie completa del 25.508 correspondiente a uno de los cuartos premios. En total, diez décimos que valen 200.000 euros.

Pedro Fumero

Reparto de quintos

De los ocho quintos premios cantados por los niños de San Ildefonso, dos recalaron en Canarias. El primero de ellos, el 60649, vendió 38 series en el Centro Comercial de 7 Palmas, en la capital de Gran Canaria, lo que supone un reparto de 2.280.000 euros.

Mientras, el segundo de los quintos fue algo más repartido aunque solo con pequeños pellizcos. Un décimo del 77.771 se vendieron en Granadilla (sí, en la gasolinera) y Puerto de la Cruz en Tenerife y en Gran Canaria y Yaiza. 24.000 euros para cuatro municipios canarios.