Ni en Las Palmas ni en Santa Cruz de Tenerife: estas son las provincias donde ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad
El Gordo de Navidad ha salido en la cuarta tabla a las 9:44 y solo ha tocado en dos comunidades autónomas
El número 79432 ha sido el agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, el primer premio del Sorteo Extraordinario. Este número ha sido vendido en Madrid y León y está dotado con 4.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Pincha aquí y sigue en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad.
El anuncio del primer premio se produjo a las 9:43 horas (hora canaria), durante el tradicional sorteo celebrado en el Teatro Real de Madrid, cuando los niños y niñas del colegio de San Ildefonso cantaron el número ganador, manteniendo una de las tradiciones que da comienzo a la Navidad en España.
¿Dónde y cuándo cobrar los décimos premiados?
- Premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través de la aplicación Bizum.
- Premios superiores a 2.000 euros deberán cobrarse en entidades bancarias autorizadas. BBVA y Caixa Bank son los bancos con los que Loterías y Apuestas del Estado tiene un convenio de pago.
¿Qué hacer si comparto décimos?
Participaciones por escrito: la mejor opción
- El depositario del décimo debe realizar una fotocopia y entregarla a cada participante, incluyendo su nombre, DNI y la cantidad jugada por cada uno.
- También es recomendable enviar una foto del décimo por email o WhatsApp, haciendo constar los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. Si bien los mensajes de WhatsApp pueden servir como prueba, ten en cuenta que podrían ser impugnados si se considera que han sido manipulados.
Compartir en pareja: ¿gananciales o separación de bienes?
En el caso de las parejas, la situación se complica un poco más:
- Si el matrimonio está bajo el régimen de gananciales, el premio se repartirá al 50% para cada cónyuge.
- Si el matrimonio es bajo el régimen de separación de bienes, el premio pertenece a quien lo haya comprado, salvo que se pueda demostrar que la compra fue realizada a medias.
Pérdida o robo del décimo
- Denuncia. Presenta una denuncia en la Policía Nacional o Guardia Civil del lugar donde ocurrió el incidente. En la denuncia, proporciona la mayor cantidad de detalles posibles del décimo (número, serie y fracción), así como cualquier otra circunstancia relevante y posibles pruebas.
- Comunicación a Loterías. Informa por escrito a Loterías y Apuestas del Estado sobre la pérdida o el robo.
- Paralización del pago. La denuncia permite paralizar el pago del premio hasta que un juez determine quién es el legítimo propietario del décimo.
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
- La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
- El Teide espera con su manto blanco a la apertura de accesos por parte del Cabildo
- Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia