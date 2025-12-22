Ni en Las Palmas ni en Santa Cruz de Tenerife: estas son las provincias donde ha tocado el Gordo de la Lotería de Navidad

El número 79432 ha sido el agraciado con el Gordo de la Lotería de Navidad 2025, el primer premio del Sorteo Extraordinario. Este número ha sido vendido en Madrid y León y está dotado con 4.000.000 de euros por serie, lo que equivale a 400.000 euros por décimo. Pincha aquí y sigue en directo el Sorteo de la Lotería de Navidad.

El anuncio del primer premio se produjo a las 9:43 horas (hora canaria), durante el tradicional sorteo celebrado en el Teatro Real de Madrid, cuando los niños y niñas del colegio de San Ildefonso cantaron el número ganador, manteniendo una de las tradiciones que da comienzo a la Navidad en España.

¿Dónde y cuándo cobrar los décimos premiados?

Premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través de la aplicación Bizum.

se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través de la aplicación Bizum. Premios superiores a 2.000 euros deberán cobrarse en entidades bancarias autorizadas. BBVA y Caixa Bank son los bancos con los que Loterías y Apuestas del Estado tiene un convenio de pago.

¿Qué hacer si comparto décimos?

Participaciones por escrito: la mejor opción

El depositario del décimo debe realizar una fotocopia y entregarla a cada participante, incluyendo su nombre, DNI y la cantidad jugada por cada uno.

, incluyendo su nombre, DNI y la cantidad jugada por cada uno. También es recomendable enviar una foto del décimo por email o WhatsApp, haciendo constar los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. Si bien los mensajes de WhatsApp pueden servir como prueba, ten en cuenta que podrían ser impugnados si se considera que han sido manipulados.

Compartir en pareja: ¿gananciales o separación de bienes?

En el caso de las parejas, la situación se complica un poco más:

Si el matrimonio está bajo el régimen de gananciales, el premio se repartirá al 50% para cada cónyuge.

, el premio se repartirá al 50% para cada cónyuge. Si el matrimonio es bajo el régimen de separación de bienes, el premio pertenece a quien lo haya comprado, salvo que se pueda demostrar que la compra fue realizada a medias.

Pérdida o robo del décimo