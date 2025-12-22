Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿"No es el día..." de La Chasnera? El 'Gordo' pasa de la gasolinera de Tenerife

La estación de servicio del kilómetro 54 de la Autopista del Sur de Tenerife volvió a convertirse en epicentro mediático durante el Sorteo de Navidad, aunque esta vez el Gordo no hizo parada.

María Pisaca

Humberto Gonar

Humberto Gonar

Granadilla de Abona

Desde primera hora de la mañana, la estación de servicio La Chasnera, en el kilómetro 54 de la Autopista del Sur de Tenerife, parecía acoger un encuentro navideño de los medios de comunicación. Redactores, fotógrafos y cámaras se dieron cita en el lugar ante la expectación generada por un nuevo 22 de diciembre, una fecha que durante trece años ha estado asociada a la fortuna de esta gasolinera convertida en símbolo de la suerte en Canarias.

Sin embargo, conforme avanzaban las horas y tras casi dos desde el inicio del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, se confirmaban los peores presagios. Justo cuando se cantó El Gordo, la ilusión se desvanecía como un jarro de agua fría: al menos por este año los dos primeros premios no paran en La Chasnera para llenar de alegría sus surtidores.

Desde el amanecer estuvo presente José Miguel González, propietario de la estación de servicio, quien recordaba con satisfacción que fue en 2013 cuando repartió por primera vez un gran premio: 200 millones de euros que marcaron un antes y un después. A partir de entonces, La Chasnera pasó a ser conocida como la “estación de la suerte”, una referencia obligada cada Navidad.

González insistía en que los premios no responden a un simple porcentaje de ventas, sino a lo que él define como un alto índice de suerte. Recordaba que Canarias apenas concentra un 4% del total de la lotería puesta a la venta en el sorteo extraordinario, mientras que esta estación ha llegado a repartir entre el 20 y el 30% de los premios que han caído en las islas en años anteriores.

Este año, al menos por ahora, se sabe que ni El Gordo ni el segundo premio han recaído en La Chasnera, quedando aún la esperanza de los premios menores. Y si la fortuna no decide finalmente hacer un alto en este punto del sur de Tenerife, el personal de la estación lo tenía claro: brindar por lo importante, como siempre, es conservar una magnífica salud.

