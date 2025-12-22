Gente de Zona vuelve a Tenerife: el grupo actuará el 17 de julio en el Cook Music Fest
El dúo cubano actuará el mismo día que Chayanne y Emily Estefan
El dúo cubano Gente de Zona traerá su música en 2026 a Tenerife. Y lo hará en el marco del Cook Music Fest, que se celebrará entre el 16 y el 18 de julio en la explanada del muelle de Santa Cruz de Tenerife.
En concreto, los cubanos se subirán al escenario el viernes 17 de julio, jornada que está dedicada a los ritmos latinos, en la que pondrán a bailar a sus fans los grandes éxitos de su carrera, como 'La Gozadera', 'Traidora' o 'Háblame de Miami'.
Durante este día, los artistas Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de Gente de Zona, compartirán escenario con Chayanne y Emily Estefan, primeros confirmados para ese día.
Otros artistas
Para el resto de días del festival, también están confirmados: Myke Towers, Don Omar, quien agotó las entradas para su día de actuación en menos de una hora, Lola Índigo, Luis Enrique, Los Hermanos Rosario y Elvis Crespo.
Las entradas para viernes y sábado aún pueden adquirirse en la web del festival. En el caso del viernes, que ya están agotadas, la organización ha anunciado que se espera un aumento del aforo, aunque aún no se sabe cuándo se pondrán a la venta los nuevos tickets.
Quinto aniversario
El Tenerife Cook Music Fest celebrará en 2026 su quinto aniversario, consolidándose como un evento de referencia en Canarias. Tras reunir a miles de asistentes en su última edición, el festival continúa creciendo gracias a su combinación de música en vivo de alcance internacional, gastronomía local y experiencias culturales únicas que lo han convertido en un punto de encuentro destacado dentro y fuera del archipiélago.
Cartel provisional
Jueves 16 de julio (Urban Mood)
- Myke Towers
- Don Omar
- Lola Índigo
Viernes 17 de julio (Latin Mood)
- Chayanne
- Emily Estefan
- Gente de Zona
Sábado 18 de julio (Tropical Mood)
- Luis Enrique
- Hermanos Rosario
- Elvis Crespo
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
- La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
- El Teide espera con su manto blanco a la apertura de accesos por parte del Cabildo
- Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia