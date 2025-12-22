Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gente de Zona vuelve a Tenerife: el grupo actuará el 17 de julio en el Cook Music Fest

El dúo cubano actuará el mismo día que Chayanne y Emily Estefan

Gente de Zona, durante una actuación en Canarias.

Gente de Zona, durante una actuación en Canarias. / José Carlos Guerra / Andrés Cruz

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El dúo cubano Gente de Zona traerá su música en 2026 a Tenerife. Y lo hará en el marco del Cook Music Fest, que se celebrará entre el 16 y el 18 de julio en la explanada del muelle de Santa Cruz de Tenerife.

En concreto, los cubanos se subirán al escenario el viernes 17 de julio, jornada que está dedicada a los ritmos latinos, en la que pondrán a bailar a sus fans los grandes éxitos de su carrera, como 'La Gozadera', 'Traidora' o 'Háblame de Miami'.

Durante este día, los artistas Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de Gente de Zona, compartirán escenario con Chayanne y Emily Estefan, primeros confirmados para ese día.

Otros artistas

Para el resto de días del festival, también están confirmados: Myke Towers, Don Omar, quien agotó las entradas para su día de actuación en menos de una hora, Lola Índigo, Luis Enrique, Los Hermanos Rosario y Elvis Crespo.

Las entradas para viernes y sábado aún pueden adquirirse en la web del festival. En el caso del viernes, que ya están agotadas, la organización ha anunciado que se espera un aumento del aforo, aunque aún no se sabe cuándo se pondrán a la venta los nuevos tickets.

Quinto aniversario

El Tenerife Cook Music Fest celebrará en 2026 su quinto aniversario, consolidándose como un evento de referencia en Canarias. Tras reunir a miles de asistentes en su última edición, el festival continúa creciendo gracias a su combinación de música en vivo de alcance internacional, gastronomía local y experiencias culturales únicas que lo han convertido en un punto de encuentro destacado dentro y fuera del archipiélago.

Cartel provisional

Jueves 16 de julio (Urban Mood)

  • Myke Towers
  • Don Omar
  • Lola Índigo

Viernes 17 de julio (Latin Mood)

  • Chayanne
  • Emily Estefan
  • Gente de Zona

Sábado 18 de julio (Tropical Mood)

  • Luis Enrique
  • Hermanos Rosario
  • Elvis Crespo

