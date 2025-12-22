El Gato Negro reparte en Los Realejos medio millón de la Lotería de Navidad: “Cuando lo supimos nos pusimos a llorar"

La suerte volvió a sonreír a la administración de El Gato Negro en Los Realejos, que repartió este lunes 22 de diciembre medio millón de euros de la Lotería de Navidad a través de diez décimos vendidos por ventanilla. “Venderlos en formato físico y haber estado cara a cara con los premiados hace todavía más ilusión”, comenta Elisabeth Mesa, una de las empleadas del establecimiento, poco después de conocer la noticia y mientras todavía engalanaban la fachada del local para celebrarlo.

Cuando pasaban las 11:00 de la mañana todavía no había pasado por allí ninguno de los agraciados, o al menos, ninguno que quisiera darse a conocer, porque muchos vecinos que caminaban por la zona sí se paraban a felicitar a las trabajadores. “Que vengas los premiados eso se acabó, antes se llenaba la calle de gente, incluso de los que no habían sido premiados”, cuenta José María González, el administrador. Ahora las cosas han cambiado “y la gente se retrae más”.

Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.

El Gato Negro vuelve a distribuir dinero en la Lotería de Navidad después de que el año pasado la suerte no se fijara en esta oficina que tantas veces a repartido ilusión, ya que se trata de una de las administraciones más conocidas y con más renombre de Tenerife. “Mi jefe ha dado todos los premios, el año pasado Canarias no estuvo agraciada, pero el año anterior dimos un quinto y también hemos dado el Gordo”, cuenta Mesa.

Aun así, a pesar de la experiencia, repartir millones sigue haciendo la misma ilusión. “Cuando lo supimos nos pusimos a llorar y llamamos a mi jefe que bajó a celebrar con nosotras”, apunta. Para Mesa ser lotera es “un trabajo muy agradecido, sobre todo si te gusta tanto como a mi”.

Ahora les queda esperar a que aparezca alguno de los premiados. El Gato Negro es una administración que vende a mucha gente de fuera pero también a vecinos y clientes habituales. “Vendemos en los 31 municipios y la Península y también paran guaguas de los viajes del Imserso, en lo que llaman la ruta de la suerte”, cuenta González. “Espero que el premio se lo haya llevado alguien que de verdad lo necesite, porque esos son los más bonitos”, concluye.