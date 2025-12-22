Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Lotería, en directoComprobar LoteríaLa Palma en el National GeographicPrealerta en TenerifeColombia incauta droga en Canarias
instagramlinkedin

La Gasolinera El Bohío vende 10 décimos del cuarto premio

La administración mantiene su idilio con la suerte tras repartir un quinto premio en 2024

El Bohío en La Matanza celebra el cuarto premio

El Bohío en La Matanza celebra el cuarto premio

El Día

Domingo Ramos

Santa Cruz de Tenerife

La Administración de Lotería ubicada en la gasolinera El Bohío, en La Matanza, vendió diez números del Cuarto Premio 25508.

Alexandra López y Daniel Rodríguez, de la propiedad de esta conocida estación de servicio, se mostraron "muy contentos y felices de este premio".

Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.

Como se ha convertido en tónica habitual, quiénes son los agraciados es una incógnita.

Noticias relacionadas y más

"A ver si se repite el próximo año y damos el Gordo", manifestó López, que recordó que ya el pasado año dieron un quinto premio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  2. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  3. La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
  4. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  5. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
  6. La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
  7. El Teide espera con su manto blanco a la apertura de accesos por parte del Cabildo
  8. Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia

Román Luis, el comercial que canta el reintegro como si fuera el Gordo de Navidad

Román Luis, el comercial que canta el reintegro como si fuera el Gordo de Navidad

El Chazo reparte medio millón de euros con el tercer premio, el 90693, en La Victoria de Acentejo

El Chazo reparte medio millón de euros con el tercer premio, el 90693, en La Victoria de Acentejo

Podemos denuncia al Ayuntamiento de Santa Cruz por prevaricación con el monumento a Franco

Podemos denuncia al Ayuntamiento de Santa Cruz por prevaricación con el monumento a Franco

El Tercero (90693) deja premio en el Bazar Raquel, en La Laguna

El Tercero (90693) deja premio en el Bazar Raquel, en La Laguna

El estanco García Morato de la capital tinerfeña se estrena por todo lo alto con el tercer premio de la Lotería de Navidad: “En los barrios pequeños también toca”

El estanco García Morato de la capital tinerfeña se estrena por todo lo alto con el tercer premio de la Lotería de Navidad: “En los barrios pequeños también toca”

Condenado un clan familiar de Tenerife a 84 años de prisión por narcotráfico internacional

Condenado un clan familiar de Tenerife a 84 años de prisión por narcotráfico internacional

La suerte rompe la sequía en La Chasnera con el tercer premio de Navidad

La suerte rompe la sequía en La Chasnera con el tercer premio de Navidad

La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo

La Lotería de Navidad deja en Tenerife casi dos millones de euros pero se queda sin el Gordo
Tracking Pixel Contents