El estanco García Morato de la capital tinerfeña se estrena por todo lo alto con el tercer premio de la Lotería de Navidad: “En los barrios pequeños también toca”

Hace poco más de tres años que Jesús Pérez se lanzó a la aventura de repartir ilusión. En 2021 fue despedido de su anterior trabajo como administrativo. Y un año después ya estaba tras el mostrador del estanco García Morato, en el barrio del Toscal. Un espacio que siempre ha guardado un lugar especial en la capital tinerfeña. En medio de esta nueva travesía, la situación se complicaba por momentos. “Nos ha costado mucho sacar el negocio adelante y la verdad es que ha sido un tiempo complicado”, confiesa. Pero al final, la magia de la Navidad siempre toca la puerta de quienes mas lo necesitan. Pérez ha lograda hoy repartir suerte a varios vecinos del Toscal con el tercer premio de La Lotería de Navidad. Ahora, en la entrada de este pequeño local luce el tradicional cartel con el décimo premiado, el 90693.

Ante los nervios, Pérez al principio pensaba que solo había vendido un décimo. Pero tras una llamada de confirmación, la cifra ascendía hasta los 4 boletos. “Se lo hemos vendido a personas del barrio, que al final son el 80% de nuestros clientes”, asegura. Un hito que no solo marca los ojos rojos de emoción de este administrador local, sino que también servirá, según cuenta, para que los vecinos confíen en que los premios también tocan en los barrios humildes. “Es el empujón que necesitábamos y espero que ahora la gente se lo crea más”, comenta. Para él, la verdadera suerte está en esos pequeños negocios de a pie que venden sus propios números. “Yo trabajo 80 horas a la semana y lo que intento transmitir con este premio es que los receptores pequeños también repartes suerte”.

Él mismo se lo decía a los primeros clientes que venían al estanco a felicitarlo y, de paso, a comprar de la misma mano que este año ha repartido la suerte. Ahora, la siguiente apuesta está en la lotería de El Niño. Aunque las ganas de Pérez siempre han sido las mismas. “Mi ilusión ha estado siempre presente, es la misma de todos los días”, señala. A las cinco de la mañana, este administrador se levanta para sacar su negocio adelante y a las siete ocupa su puesto de trabajo. “Me gustaría que las personas entiendan el esfuerzo que supone para nosotros”, revela.