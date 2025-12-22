Podemos denuncia al Ayuntamiento de Santa Cruz por prevaricación con el monumento a Franco

Podemos Canarias ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por lo que consideran un posible delito de prevaricación por omisión con el conocido como monumento a Franco, ya que entienden que se está vulnerando la ley de Memoria Democrática sin que el Ayuntamiento de Santa Cruz gestione su retirada.

El partido, que detallará los motivos de la denuncia el próximo viernes, ha señalado que el delito se comete por no actuar ante la permanencia de símbolos de exaltación franquista en espacios públicos.

Durante la convocatoria, representantes de Podemos explicarán los fundamentos jurídicos de la denuncia, los antecedentes políticos del caso y las posibles consecuencias penales y administrativas para los responsables municipales.

El conocido como 'Monumento a Franco', situado en la Avenida Francisco Laroche de Santa Cruz de Tenerife, es uno de los 4.000 vestigios franquistas incluido en el catálogo que prepara el Gobierno de España en cumplimiento con la ley, y durante años ha sido objeto de denuncias por parte de asociaciones que pedían su retirada.

Monumento a Franco de Santa Cruz. / E. D.

En octubre de 2024, el Cabildo de Tenerife inició el expediente de declaración de bien de interés cultural (BIC), con la categoría de monumento, de la escultura, realiza por el escultor Juan de Ávalos, en función de lo dispuesto por el Juzgado de lo contencioso administrativo 3 de Santa Cruz de Tenerife, que considera que este monumento es susceptible de protección a través de esa figura.

Todo ello a petición de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel y la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio San Miguel Arcángel, después de que el Cabildo de Tenerife desestimara iniciar dicho trámite en el pasado mandato, cuando gobernaba el PSOE.

Coalición Canaria y PP habían propuesto con una moción renombrarlo como "Monumento para la Concordia" y resignificarlo como "un espacio de memoria que promueva la paz y el entendimiento entre los ciudadanos".

El expediente del Cabildo apuntaba en su momento a que "no existe acuerdo" respecto a la interpretación iconográfica del monumento.

Así, se alude a una información de La Vanguardia del 17 de marzo de 1966 en la que se explicita que el monumento simboliza a "Franco, el capitán intrépido, símbolo de dirección y jefatura; su espada en forma de cruz, porque Cruzada en defensa de los altos valores de la patria era lo que iba a emprender; el avión que les sacó de Canarias simbolizado por un arcángel, porque sus alas mecánicas fueron aquel día providenciales; finalmente esa catarata de agua, recordatorio de los héroes que en marcha incontenida se pusieron a las órdenes del capitán valeroso".

Por contra, señala "otros informes" que indican que el nombre de la obra es 'Monumento a la Paz de Tenerife', como aparece en el inventario de obras de Juan de Ávalos, y que la figura humana, por sus rasgos físicos, no puede corresponderse con Franco, sino, en todo caso, como "un fraile portando una cruz".