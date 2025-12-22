Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Lotería, en directoComprobar LoteríaLa Palma en el National GeographicPrealerta en TenerifeColombia incauta droga en Canarias
instagramlinkedin

Un solo décimo del 90.693, el tercer premio, deja 50.000 euros en Icod de los Vinos

El estanco bazar Antonio vive con tranquilidad y sin cartel el repartir algo de suerte

Propietarios del estanco bazar Antonio, que vendió un décimo del tercer premio

Propietarios del estanco bazar Antonio, que vendió un décimo del tercer premio / Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Leticia Dorta Lemus

Santa Cruz de Tenerife

Un solo décimo del 90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 50.000 euros en la administración de La Centinela, en Icod de los Vinos.

El estanco bazar Antonio vive con mucha tranquilidad y sin cartel el repartir algo de suerte. El matrimonio que regenta este punto de venta, Evelyn Hernández Martín y José Antonio Hernández Díaz, lleva solo seis años pero han repartido varios premios.

Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.

Noticias relacionadas y más

Desconocen quién es el afortunado con ese único décimo del tercer premio, ya que todo lo vendido es a través de máquina. Algunos vecinos se acercaron a preguntarles por el agraciado número.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  2. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  3. La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
  4. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  5. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
  6. La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
  7. El Teide espera con su manto blanco a la apertura de accesos por parte del Cabildo
  8. Una treintena de operarios trabaja para retirar la nieve y el hielo y permitir el acceso al Parque Nacional del Teide tras la borrasca Emilia

El segundo premio de la Lotería es el 70048 y cae íntegro en un solo punto de España

El segundo premio de la Lotería es el 70048 y cae íntegro en un solo punto de España

El cuarto premio de la Lotería es el 78477 y cae muy repartido

El cuarto premio de la Lotería es el 78477 y cae muy repartido

El quinto premio de la Lotería es el 23112 y se vende en una veintena de administraciones en toda España

El quinto premio de la Lotería es el 23112 y se vende en una veintena de administraciones en toda España

El quinto premio de la Lotería es el 60649 y es el primer premio que deja dinero en Canarias

El quinto premio de la Lotería es el 60649 y es el primer premio que deja dinero en Canarias

El primer premio de la Lotería es el 79432 y cae solo en dos puntos de España

El primer premio de la Lotería es el 79432 y cae solo en dos puntos de España

El quinto premio de la Lotería es el 77715 y cae en dos puntos en Santa Cruz de Tenerife: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio

El quinto premio de la Lotería es el 77715 y cae en dos puntos en Santa Cruz de Tenerife: dónde ha tocado en Canarias y cuándo cobrar el premio

El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla

El tercer premio de la Lotería es el 90693 y reparte millones de euros en Tenerife: dónde ha tocado en la Isla

El quinto premio de la Lotería es el 25412 y cae en varios puntos de España

El quinto premio de la Lotería es el 25412 y cae en varios puntos de España
Tracking Pixel Contents