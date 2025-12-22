Un solo décimo del 90.693, el tercer premio, deja 50.000 euros en Icod de los Vinos
El estanco bazar Antonio vive con tranquilidad y sin cartel el repartir algo de suerte
Un solo décimo del 90.693, tercer premio de la Lotería de Navidad, deja 50.000 euros en la administración de La Centinela, en Icod de los Vinos.
El estanco bazar Antonio vive con mucha tranquilidad y sin cartel el repartir algo de suerte. El matrimonio que regenta este punto de venta, Evelyn Hernández Martín y José Antonio Hernández Díaz, lleva solo seis años pero han repartido varios premios.
Consulta el mapa de los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife.
Desconocen quién es el afortunado con ese único décimo del tercer premio, ya que todo lo vendido es a través de máquina. Algunos vecinos se acercaron a preguntarles por el agraciado número.
