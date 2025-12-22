Condenado un clan familiar de Tenerife a 84 años de prisión por narcotráfico internacional

La Audiencia Nacional ha puesto fin a un procedimiento judicial de extraordinaria complejidad que destapa una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional, con una gestión económica, patrimonial y societaria que se concentraba de forma muy significativa en Tenerife, a través de un entramado de empresas utilizadas para integrar y mover grandes cantidades de dinero.

La sentencia hecha pública este lunes, tras el juicio celebrado el pasado mes de octubre, impone importantes penas de prisión, multas millonarias y el comiso de bienes a quince personas, acreditando la existencia de una estructura empresarial utilizada como instrumento de blanqueo de capitales. El alto tribunal impone un total de 84 años y cinco meses de prisión y una multa que se eleva a 13.190.767,67 euros.

Las detenciones se llevaron a cabo entre 2011 y 2012 en La Orotava, Los Realejos, Puerto de la Cruz, Adeje, Málaga y Madrid. El jefe de la organización y sus padres, que estaban al frente de las mercantiles radicadas en Tenerife, huyeron a Italia pero fueron detenidos en Italia y extraditados a España.

El tribunal declara probado que el jefe de la trama no solo participó directamente en operaciones de tráfico de cocaína de notoria importancia, sino que además diseñó y dirigió una estructura empresarial estable destinada a blanquear grandes cantidades de dinero. Por estos hechos fue condenado a un total de 21 años y un día de prisión, además de multas que superan los ocho millones de euros. La sentencia subraya que, aunque en muchas ocasiones no figuraba formalmente como administrador, el capo ejercía el control efectivo de las sociedades, aportaba los fondos, decidía las inversiones y actuaba como fiador personal de la mayoría de los préstamos hipotecarios.

Restaurantes y préstamos privados

Una de las piezas fundamentales de ese entramado fue Ludofin S.L., sociedad domiciliada en Puerto de la Cruz y constituida en 2006. En su origen, el jefe ostentaba el 70 % del capital social y su pareja sentimental el 30 % restante. Posteriormente, esta participación pasó a manos de la madre del principal acusado. Aunque la empresa tenía formalmente un objeto socila vinculado a la restauración, la Audiencia Nacional señala que su actividad real consistió en la concesión de préstamos privados [por un importe total de 328.000 euros] y en la adquisición de inmuebles y vehículos de alta gama, operaciones incompatibles con los ingresos declarados. El líder de la red actuó como representante en las compras, firmó contratos y avaló personalmente los préstamos hipotecarios.

Junto a Ludofin, el capo utilizó Cavallino Import S.L., domiciliada en Los Realejos. Esta sociedad, inicialmente dedicada al comercio minorista de calzado, fue administrada primero por su padre, y posteriormente por su madre. La sentencia acredita que Cavallino Import S.L. fue empleada para la compraventa reiterada de inmuebles y vehículos, con operaciones que en muchos casos no aparecían reflejadas en la contabilidad y que incluían pagos en efectivo. El padre del jefe de la organización fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por blanqueo, actuó como administrador formal y testaferro, sin disponer de ingresos suficientes que justificaran el volumen de operaciones realizadas.

El entramado empresarial se completó con BMax1 Games S.L., domiciliada también en Puerto de la Cruz. Esta sociedad carecía prácticamente de actividad mercantil y de empleados, pero en un corto espacio de tiempo adquirió vehículos de alta gama, algunos de los cuales fueron vendidos mediante operaciones en efectivo. La administración formal recaía en la madre del capo, mientras su padre figuraba como apoderado y verdadero gestor.

El círculo familiar

El círculo familiar más cercano tuvo un papel relevante. El hermano del jefe fue condenado a cuatro años y siete meses de prisión por blanqueo de capitales. Figuraba como administrador único de Azzurra 2005 S.L., una sociedad dedicada a la restauración en La Orotava. Pese a declarar resultados negativos de forma continuada, la empresa adquirió vehículos y manejó efectivo. En un almacén del restaurante se intervinieron más de 14.000 euros preparados para ser entregados al jefe. La cuñada del jefe, socia única de Azzurra 2005 S.L., fue condenada también a cuatro años y siete meses de prisión. Ambos figuraban como titulares de bienes y préstamos hipotecarios financiados con fondos aportados por el jefe.

También desempeñó un papel instrumental la pareja sentimental del principal acusado, condenada igualmente a cuatro años y siete meses de prisión por blanqueo. Fue socia inicial de Ludofin S.L. y figuró como titular formal de inmuebles y préstamos hipotecarios en Tenerife, pese a encontrarse en situación de desempleo. La propia sentencia recoge que ella reconoció que los bienes habían sido adquiridos con dinero de su marido, quien le transfería mensualmente las cantidades necesarias para afrontar los pagos.

El círculo de confianza del capo

Entre las personas de confianza destaca un empleado de varias de las sociedades del entramado. Este fue condenado como cómplice de blanqueo y por tenencia ilícita de armas. Según la Sala, actuó como persona interpuesta, encargándose de la recepción, custodia y entrega de dinero en efectivo procedente de operaciones mercantiles y de la venta de vehículos. No fue detenido formalmente, compareció formalmente en dependencias policiales. Junto a él aparece una mujer, residente en Puerto de la Cruz, condenada a tres años y tres meses de prisión por blanqueo, por participar en la gestión y ocultación de fondos sin figurar como administradora formal de ninguna empresa.

Mientras Tenerife funcionaba como plataforma económica y patrimonial, la actividad material del narcotráfico se desarrollaba fuera de la isla. La sentencia condena a un hombre a nueve años de prisión por su participación en operaciones de introducción de cocaína desde Argentina a España [en una de ellas recogió en Madrid un envío procedente de Argentina que contenía 261,53 gramos de cocaína].

También fueron condenados otros dos varones, tras acreditarse un viaje a Colombia para introducir cocaína en España llevándola oculta en el interior de su organismo. Uno de ellos fue detenido en el aeropuerto de Madrid-Barajas con 667 gramos de cocaína, mientras Clemente fue arrestado cuando acudía a esperarlo, con billetes y reservas para continuar viaje a Italia. Clemente fue condenado además por blanqueo de capitales.

En esta vertiente económica externa aparecen también terceras personas vinculadas familiarmente o por amistad que colaboraron con la trama. Dos de ellos fueron condenados como cómplices de blanqueo por su participación en operaciones financieras y en la recepción de préstamos procedentes de las sociedades controladas por el capo en Tenerife.

En la operacón se intervinieron 9,7 kilos de cocaína en distintos puntos, aunque durante la investigación se recopilaron conversaciones de operaciones que no pudieron ser interceptadas o fallidas.

El fallo acordó, además de las penas de prisión y las multas, el comiso de dinero, inmuebles, vehículos y efectos intervenidos, subrayando que las sociedades analizadas carecían de actividad real suficiente para justificar el volumen de fondos manejados. Para la Audiencia Nacional, quedó plenamente acreditado que el entramado societario asentado en Tenerife fue utilizado de forma sistemática para ocultar, transformar y reintegrar en el circuito legal los beneficios procedentes del tráfico de drogas, configurando un caso paradigmático de criminalidad organizada y blanqueo de capitales.