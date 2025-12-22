Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta aquí si tu décimo ha sido premiado

No hay español que no sueñe con afrontar las fiestas navideñas con un buen pellizco extra. Y esa ilusión la pone año tras año el Sorteo Extraordinario de Navidad , que se celebra cada 22 de diciembre. En esta edición se reparten un total de 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que el año pasado.

Comprobar si tu décimo de Lotería de Navidad 2025 ha resultado premiado es muy sencillo en este buscador. Para conocer el resultado, solo tienes que introducir tu número y la cantidad de dinero que has jugado para que la herramienta mostrará de forma automática si el número ha sido agraciado y con qué cantidad.

Esta opción permite conocer el resultado sin necesidad de acudir físicamente a una administración.

Como es habitual, los más codiciados son los premios mayores: el Gordo de Navidad (primer premio), de 400.000 euros el décimo; el segundo premio de 125.000 euros al décimo; o el tercero, de 50.000 euros el décimo. Además de los 20.000 euros al décimo de los dos cuartos premios y los 6.000 euros de los ocho quintos premios.

¿Dónde y cuándo se pueden cobrar los premios?

En caso de resultar premiado, los décimos se pueden cobrar desde la misma tarde del sorteo, una vez concluidas las verificaciones oficiales. Los agraciados tienen un plazo de tres meses para gestionar el cobro.

Premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías.

se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. Premios superiores a 2.000 euros deberán cobrarse en entidades bancarias autorizadas. BBVA y Caixa Bank son los bancos con los que Loterías y Apuestas del Estado tiene un convenio de pago.

Este año, se han puesto a la venta 198 millones de décimos. Estos corresponden a 198 series de 100.000 números cada una, lo que eleva la emisión total a 3.960 millones de euros.

La Lotería de Navidad vuelve a convertirse de nuevo en uno de los sorteos más esperados del año, repartiendo ilusión en cada rincón del país.