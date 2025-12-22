¿Dónde y cuándo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad en Tenerife?

La Lotería de Navidad, uno de los sorteos más emblemáticos y antiguos de España, lleva repartiendo ilusión desde el año 1812. Sin embargo, más de dos siglos después, la suerte no ha sido igual para todos.

El 22 de diciembre es una fecha marcada en el calendario para los tinerfeños ese día se celebra el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, una de las tradiciones más arraigadas que da comienzo a la Navidad. Los canarios se gastan una media de 47,24 euros en el sorteo que se celebrará en el Teatro Real de Madrid, una cifra muy inferior a la media nacional, que asciende a 76,08 euros por habitante.

El primer premio, conocido como el Gordo, reparte 400.000 euros por décimo; el segundo premio asciende a 125.000 euros por décimo; el tercero reparte 50.000 euros por décimo; y los dos cuartos premios alcanzan los 200.000 euros por décimo, además de ocho quintos premios de 6.000 euros por décimo. A ellos se suman los premios menores, como la pedrea, que también permiten a muchos jugadores llevarse un pequeño pellizco.

¿Cuándo se pueden cobrar los décimos de la Lotería de Navidad?

Una vez haya finalizado el sorteo y se hayan completado las verificaciones oficiales, los premios puede empezar a cobrarse desde la misma tarde del 22 de diciembre. Para ello, es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado.

Los agraciados disponen de un plazo de tres meses para el cobro de los premios de la Lotería de Navidad. Si no se reclama dentro de ese periodo, el derecho a cobro caduca.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de la Lotería de Navidad?

se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través de la aplicación Bizum. Premios superiores a 2.000 euros deberán cobrarse en entidades bancarias autorizadas. BBVA y Caixa Bank son los bancos con los que Loterías y Apuestas del Estado tiene un convenio de pago.

La Lotería de Navidad sigue siendo el sorteo que más ilusión genera entre los tinerfeños y el resto de españoles.