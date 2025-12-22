El Chazo reparte medio millón de euros con el tercer premio, el 90.693, en La Victoria de Acentejo
La administración vende por máquina diez décimos sin conocer sus destinatarios
La administración El Chazo reparte medio millón de euros con el tercer premio, el 90.693, en La Victoria de Acentejo. La administración victoriera vendió por máquina diez décimos sin conocer sus destinatarios.
Bajo una intensa lluvia, el propietario, Eduardo Pérez, se mostró muy contento por distribuir 500.000 euros. Uno de los clientes habituales se acercó al punto de venta y hacía una rima con cada una de las terminaciones que seguía saliendo en el sorteo, sintonizado en el televisor.
A pesar de llevar solo cuatro años de andadura, El Chazo ya ha conseguido dar el primer premio del sorteo de El Niño en 2024, el 94.974, y un quinto premio en Navidad en 2023. Dos semanas entre premio y premio.
Son una administración afortunada: el primer premio que repartieron fue el 31 de marzo de 2022, tres días después de abrir la administración, en la lotería nacional.
