Alerta a los tinerfeños por las estafas con los premios de la Lotería de Navidad: cuidado si te ha tocado un premio en el sorteo del 22 de diciembre

La emoción por conseguir un premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad puede acabar en problemas cuando no se actúa con precaución. La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) ha lanzado una advertencia para que los tinerfeños y el resto de ciudadanos extremen la precaución estafas que circulan en torno al sorteo, especialmente relacionadas con supuestos premios.

Según explica la organización, una de las prácticas más habituales es el envío de correos electrónicos fraudulentos en los que se informa al destinatario de que ha sido agraciado don un premio en la Lotería de Navidad. Estos fraudes suelen incluir logotipos y símbolos falsos de las administraciones oficiales para generar confianza. Tras esto, solicitan el pago de una cantidad de dinero como gastos de gestión

Otros fraudes habituales en el Sorteo de Navidad

Consumur también alerta sobre otra estafa común tras el sorteo, la venta de décimos supuestamente premiados. En estos casos, los ciberdelincuentes señalan que con la venta se evita el pago de impuestos, cuando en realidad el objetivo es blanquear dinero negro.

Esta práctica no solo supone un fraude, sino que puede acarrear graves consecuencias legales para las víctimas, ya que se considera una infracción tributaria que puede derivar en sanciones económicas importantes.

Cómo cobrar correctamente un premio de la Lotería de Navidad

Para evitar estafas, los premios deben cobrarse siempre a través de las administraciones oficiales. En el caso de las participaciones, será el emisor de las mismas quien deba abonar la parte correspondiente del premio.

Premios de hasta 2.000 euros se pueden cobrar directamente en cualquier administración de Loterías. En este caso el premio puede cobrarse en metálico o a través de la aplicación Bizum.

Premios superiores a 2.000 euros deberán cobrarse en entidades bancarias autorizadas. BBVA y Caixa Bank son los bancos con los que Loterías y Apuestas del Estado tiene un convenio de pago.

Además, es importante tener en cuenta que los décimos premiados tienen un plazo de caducidad. En este caso, el plazo para cobrar el premio es de tres meses.