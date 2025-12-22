La alegría no pelea con la cantidad: venden un décimo del tercer premio en Icod de los Vinos

La alegría de Evelyn Hernández Martín y José Antonio Hernández Díaz, matrimonio y propietarios del estanco bazar Antonio, no se pelea con la cantidad: solo vendieron un décimo del tercer premio del sorteo de Lotería de Navidad, el 90.693, en Icod de los Vinos.

Tranquilidad

El establecimiento, abierto desde 1968, repartió 50.000 euros desde el icodense barrio de La Centinela. No tienen constancia de quien fue el agraciado del único boleto premiado en su administración. Y por la tranquilidad vivida durante la mañana del lunes 22 de diciembre parecía que no hubieran repartido premio.

Petición cumplida

Ni siquiera les había llegado el cartel, pero una de las empleadas de la asesoría que tienen como vecina se acercó para avisarles de que habían vendido el tercer premio. "Estamos contentísimos, aunque solo sea un tercer premio para nosotros es una gran alegría", confesó Hernández Martín. La emoción se le traba en la garganta cuando recuerda que "le pedí a mi padre, que falleció el año pasado, que nos diera suerte. No ya para que nos tocara algo a nosotros, sino para repartirla. Solo un décimo, pero me hizo caso", bromeó mientras se agarraba la cadena que le colgaba del cuello.

En 2027, el gordo

El negocio, de tradición familiar, comparte el receptor de lotería con utensilios de oficina y golosinas. De una puerta a otra se pasa a la vivienda. Solo llevan seis años como punto de venta y hace dos años dieron un quinto premio: "Cada dos años vamos subiendo un escaloncito. A ver si dentro de dos años damos el gordo", dijo Hernández Martín.