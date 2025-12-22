La Aemet pronostica heladas y viento moderado este lunes en Tenerife

Durante la jornada de este lunes, 22 de diciembre, la gran mayoría de los españoles estaremos pendientes de la radio o la televisión, para ver si nos ha tocado algún décimo de la Lotería de Navidad, pero también habrá otros tantos que estén pendientes del cielo, para ver si sus planes al aire libre pueden continuar en pie. Para estos últimos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su predicción del tiempo diaria.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:

Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso, tendiendo a intervalos en la vertiente oeste a partir de las primeras horas del día, y donde no se descartan lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Son probables las heladas débiles en cotas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 21

Un hombre saca una foto del oleaje en Garachico, archivo. / MARIA PISACA

LA GOMERA

Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 21

LA PALMA

Nuboso en el norte y este, con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías del nordeste. En el resto de zonas, predominio de intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 19

EL HIERRO

Predominio de intervalos nubosos que tienden a nuboso durante las horas centrales, acompañados de probables precipitaciones débiles y persistentes. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15