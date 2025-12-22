La Aemet pronostica heladas y viento moderado este lunes en Tenerife
También se esperan lluvias débiles y persistentes en el norte de la isla
Durante la jornada de este lunes, 22 de diciembre, la gran mayoría de los españoles estaremos pendientes de la radio o la televisión, para ver si nos ha tocado algún décimo de la Lotería de Navidad, pero también habrá otros tantos que estén pendientes del cielo, para ver si sus planes al aire libre pueden continuar en pie. Para estos últimos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado su predicción del tiempo diaria.
En concreto, esta indica que estará nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso, tendiendo a intervalos en la vertiente oeste a partir de las primeras horas del día, y donde no se descartan lluvias débiles. También son probables las heladas débiles en cotas altas.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por la agencia EFE:
TENERIFE
Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías. En el resto de zonas, poco nuboso, tendiendo a intervalos en la vertiente oeste a partir de las primeras horas del día, y donde no se descartan lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios. Son probables las heladas débiles en cotas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 21
LA GOMERA
Nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes. En el resto de zonas, intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos este y noroeste. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 21
LA PALMA
Nuboso en el norte y este, con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías del nordeste. En el resto de zonas, predominio de intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste. Brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 19
EL HIERRO
Predominio de intervalos nubosos que tienden a nuboso durante las horas centrales, acompañados de probables precipitaciones débiles y persistentes. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 11 15
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
- La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas