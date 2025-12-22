Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Aemet avisa de heladas en las cumbres de Tenerife este martes

Los termómetros oscilarán entre los 16 y los 21 grados

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Las heladas seguirán marcando la jornada en las cumbres centrales de Tenerife, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Así, la previsión del tiempo para este 23 de diciembre indica que será poco nuboso con intervalos ocasionales, salvo en nordeste y en el suroeste donde no se descarta lluvia débil.

Las temperaturas, con pocos cambios, oscilarán entre los 16 y los 21 grados, mientras que se espera que las heladas débiles continúen en las cumbres centrales.

También habrá viento moderado del nordeste girando a norte por la tarde, cuando se podrá dar algún intervalo de fuerte durante la segunda mitad del día en el extremo oeste y la vertiente sureste.

Previsión general

En cuanto a la previsión para el conjunto del archipiélago, se espera un predominio de cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve abriéndose algunos claros a partir de la tarde, con baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales.

En el resto de vertientes, poco nuboso, con intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura.

Viento moderado del nordeste que rolará a norte durante la tarde cuando se podrá dar algún intervalo fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, así como en el interior de Lanzarote y Fuerteventura.

