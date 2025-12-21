Sistemas inteligentes transforman la movilidad y seguridad vial en Tenerife

La red de carreteras de Tenerife vive uno de los momentos de mayor transformación de las últimas décadas. El Cabildo insular ha impulsado durante este mandato una batería de inversiones, contratos y proyectos orientados a mejorar la fluidez del tráfico, reforzar la seguridad vial y avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible, conectada y adaptada a las necesidades actuales de la ciudadanía.

Uno de los pilares fundamentales de la estrategia establecida es la renovación del contrato para la Explotación y Mantenimiento del Centro de Información de Carreteras (CIC) y de los Sistemas Inteligentes de Transportes (ITS), dotado con 12.970.148,52 euros para los próximos tres años, con posibilidad de dos prórrogas de un año cada una, lo supone un incremento del 227,28% respecto al contrato anterior.

Este servicio garantiza la vigilancia permanente de los túneles y carreteras de la isla mediante cámaras, sensores, paneles de mensajería variable y herramientas avanzadas de gestión del tráfico que permiten actuar con rapidez ante cualquier incidencia.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destaca el valor de esta infraestructura tecnológica para la seguridad de miles de conductores ya que “permite actuar con inmediatez ante cualquier incidencia y mejorar la experiencia de conducción de miles de usuarios cada día”.

Por su parte, el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, resalta que esta renovación “permitirá una supervisión más precisa del tráfico y de las condiciones en los túneles, lo que redundará directamente en la seguridad de los conductores. Estamos reforzando la capacidad técnica del Cabildo para responder ante cualquier situación y mejorar la gestión del tráfico en tiempo real”.

La presidenta Rosa Dávila y el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga. | | ED

Plan de modernización

Las nuevas licitaciones vinculadas al mantenimiento inteligente de las carreteras, la conservación de zonas verdes, el suministro de materiales para la red viaria, la ejecución de obras en la totalidad de los municipios de Tenerife e importantes enclaves como Anaga así como la finalización de actuaciones clave en la TF-1, suman una inversión superior a los 75 millones de euros.

Todas estas actuaciones se integran en un plan integral de modernización que pretende dar respuesta a los retos presentes y futuros de movilidad en la isla.

La presidenta del Cabildo define este esfuerzo como uno de los compromisos más ambiciosos del mandato y señala que “cada euro que destinamos a mejorar nuestras carreteras es una inversión directa en seguridad, en calidad de vida y en cohesión territorial. Estamos construyendo una movilidad moderna, conectada y sostenible, basada en tecnología y planificación a largo plazo, para que la isla funcione mejor para quienes viven en ella y para quienes nos visitan”.

En este sentido, estas actuaciones combinan tecnología, conservación ambiental, obras de rehabilitación y refuerzo de la infraestructura, articuladas bajo una estrategia global orientada a modernizar los más de 1.400 kilómetros de vías insulares, una red que soporta una de las densidades de tráfico más altas del país.

Uno de los hitos más importantes de este periodo es la finalización de las obras de asfaltado en la autopista del Sur (TF-1) en el tramo comprendido entre Arico, Fasnia y Güímar, una intervención estratégica de 30 millones de euros que ha permitido modernizar 24 kilómetros de vía.

La presidenta Rosa Dávila y el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga durante una visita a la TF-1. | | ED

Se trata de un corredor esencial que soporta el tránsito diario de más de 70.000 conductores, y cuya actualización era considerada prioritaria dentro del plan global de mejora de la movilidad insular.

Las obras han mejorado significativamente la seguridad, la comodidad y la resistencia del pavimento, reduciendo el riesgo de accidentes y garantizando una conducción más segura. Tras el asfaltado se ha comenzado una fase complementaria para la instalación de señalética; nuevas barreras de seguridad y pretiles en los puentes; colocación de captafaros y bandas sonoras en los bordes de la calzada y recrecido de biondas y medianas.

Estas actuaciones reforzarán de forma notable la seguridad y el confort en uno de los ejes viarios más importantes de la isla. Para la presidenta Dávila, la finalización de este tramo representa un avance clave en la modernización de la TF-1 y en la mejora de la movilidad insular.

“La TF-1 es una arteria fundamental para Tenerife. La renovación de estos 24 kilómetros supone una mejora directa en la seguridad de más de 70.000 conductores diarios y forma parte de nuestro compromiso por transformar la red viaria con criterios de eficiencia y sostenibilidad”, indicó Rosa Dávila.

Conservar zonas verdes

La apuesta por la conservación, la mejora y limpieza de las zonas verdes que rodean las carreteras insulares está dotada con 18 millones de euros. Este servicio abarcará 2,2 millones de metros cuadrados y permitirá la contratación de alrededor de 100 personas.

La presidenta Rosa Dávila durante la presentación de la nueva flota del servicio de Conservación de Carreteras. | | ED

Los trabajos se organizarán en cuatro lotes territoriales —Metropolitana, Norte, Sur y Oeste— y forman parte del Plan de Mejora de Vías de Tenerife, dotado con 30 millones de euros, que integra rehabilitación del firme, señalización, iluminación y acciones de embellecimiento.

“Esta iniciativa refuerza nuestro compromiso con una conservación sostenible, cuidando tanto la seguridad como la integración paisajística y ambiental. Estamos impulsando un modelo que une sostenibilidad, empleo verde y mantenimiento de calidad”, afirma Rosa Dávila.

Por otra parte, la Consejería de Carreteras, ha puesto en marcha un nuevo sistema de contratación para garantizar el suministro estable de materiales destinados al mantenimiento de la red insular, con una inversión de 10 millones de euros durante diez años.

El consejero Dámaso Arteaga apunta que esta herramienta permitirá actuar con eficacia y rapidez ya que “nos dotará de todo el material necesario para mantener la seguridad en nuestras carreteras: señalética, elementos funcionales, dispositivos de protección, maquinaria y suministros para responder a incidencias, accidentes o necesidades de conservación”.

Esta medida complementa los contratos adjudicados por 43,3 millones de euros para la conservación en las zonas Centro, Norte, Oeste, Sur y Anaga, garantizando equipos especializados para arreglos de firme, perfilado de cunetas, limpieza de vertidos, mantenimiento de márgenes y visibilidad de marcas viales.

La presdienta Rosa Dávila durante la visita a las obras de la TF-28 en Arona. | | ED

Mejora integral

Las obras emprendidas por el Cabildo en las carreteras de la isla son numerosas con la licitación de proyectos de rehabilitación de 21 carreteras insulares.

Dámaso Arteaga señala la importancia de la coordinación con los ayuntamientos dado que “estamos priorizando las necesidades reales de cada municipio y garantizando una respuesta eficaz y planificada”. El objetivo es renovar el firme, reforzar la señalización y mejorar la experiencia de conducción.

Hacia una movilidad más sostenible, moderna y conectada

Todas estas actuaciones —desde la modernización tecnológica del CIC hasta la conservación de zonas verdes, la mejora del firme en Arona o la intervención en la TF-1— forman parte del paquete de medidas del Cabildo de Tenerife para mejorar la fluidez del tráfico y avanzar hacia una movilidad sostenible.

“Estamos construyendo una movilidad verde, conectada y orientada al interés general. Una movilidad que piensa en las personas, en su seguridad y en el futuro de Tenerife como isla moderna y sostenible, declara Rosa Dávila quien recuerda que” con inversiones que superan los 75 millones de euros y con actuaciones coordinadas en todos los frentes, Tenerife se encuentra en plena transformación hacia un sistema viario más seguro, eficiente y preparado para los retos del siglo XXI”