Santiago del Teide logra un récord Guinness: el turrón más largo del mundo

El turrónmás grande del mundo. Ese es el hito que se firmó este domingo en la localidad de Puerto de Santiago, en el municipio sureño de Santiago del Teide. Y es una marca oficial porque una representante del Libro Guinness de los Récords se encargó de medir minuciosamente –e indicar las correcciones necesarias en aquellas partes donde se había roto– el postre navideño elaborado en este enclave costero y certificar oficialmente que alcanzó los 1.151,15 metros.

Esto significa que si el turrón se hubiera colocado en línea recta, en vez de en zigzag por cuestiones de espacio, recorrerlo de punta a punta sería el equivalente a caminar 1,15 kilómetros: casi once campos de fútbol.

¿Cuál era el objetivo?

El objetivo que se habían planteado desde el minuto uno los organizadores era el de superar la anterior marca, registrada en Italia con un total de 1.004 metros de longitud. Para alcanzar este registro y poner al municipio de Santiago del Teide en el mapa global, tanto voluntarios como los responsables del Consistorio no dejaron nada al azar y echaron toda la carne en el asador. Con todo, además de la promoción turística, el principal objetivo fue además el solidario: poner un pedazo de turrón –y con ello un pedacito de la Navidad– en la mesa de los que menos tienen o peor lo pasan.

Parecía verano

Pese a que la localidad de Puerto de Santiago lucía esta mañana un sol espléndido más propio de los meses de verano que de las jornadas previas a la Noche Buena, los santiagueros hicieron gala de su actitud más festiva y navideña con el objetivo de hacerse con el ansiado récord Guinness.

Elaboración del turrón más largo del mundo / Andrés Gutiérrez

«La parte más social de esta aventura es la que desde el principio más nos ha interesado», reconoció el alcalde Emilio Navarro. "Queremos que en estas fiestas ningún hogar de Tenerife se quede sin un trocito del que es, probablemente, el dulce más típico de la Navidad», añadió. Por eso, una vez que concluyeron las tareas de medirlo, no solo se repartió turrón entre los numerosos vecinos y turistas presentes sino que se procedió a empaquetar buena parte del gigantesco postre para repartirlo entre las ONG que colaboraron en la elaboración y que se encargarán, a su vez, de distribuirlo.

Ocho horas de trabajo

Para hacer realidad un turrón de más de un kilómetro fueron necesarias las manos expertas de los reposteros de la zona que, acompañados de las famosas turroneras de Tacoronte y decenas de voluntarios, trabajaron sin descanso desde las 5:00 horas de la mañana hasta bien pasadas las 13:00 horas. Fueron, por lo tanto, ocho horas enteras de dedicación para crear este dulce gigantesco.

Ingredientes: más de 1.200 kilos de gofio

El encargado de coordinar todas esas manos fue el chef Pablo Pastor, presidente de la Asociación de Cocineros y Reposteros de Canarias (Acyre). En su cabeza, explicó, se conservan todas las cifras de esta proeza gastronómica: 1.280 kilos de gofio, 300 kilos de miel, 250 kilos de azúcar, 150 kilos de chocolate, 125 kilos de almendras y 150 kilos de plátanos. Una vez mezclados los ingredientes, cocineros y voluntarios se aplicaron en la tarea de compactarlo y convertirlo en el que es ya, oficialmente, el turrón más largo del mundo.

«Esta es una gran promoción turística para Santiago del Teide y toda la Isla, porque la noticia recorrerá todo el mundo», destacó Navarro. Lo más importante es que este turrón, continuó, fue elaborado con productos locales, lo que llena de orgullo a todos los vecinos de la zona. Eso sí, y gracias a la colaboración de Acyre Madrid, hubo un trozo que se hizo con otros ingredientes: pistachos y fresas.

«Solo puedo decir que me siento tremendamente orgulloso de todas las asociaciones y organizaciones que han colaborado en la elaboración del turrón, desde profesionales de la sanidad hasta miembros del Colegio de Arquitectos. En total, y por cuestiones de higiene, hemos registrado a unas 150 personas que son las que han participado directamente en su confección», detalló Navarro.

Las turroneras de Tacoronte, al rescate

Una de las turroneras de Tacoronte, Pilar, de la archiconocida Turrones Maribel, mostró también su emoción por poder participar en una cita gastronómica tan curiosa y diferente. «Y más disfrutando de un ambiente festivo como este, ha sido un auténtico placer», precisó.

Después de que los presentes pudieran probar este postre tan especial, arrancó el reparto por centros sociales y de mayores de la localidad y de otros municipios.

Gracias a los proveedores

Pastor, por su parte, concluyó agradeciendo la colaboración al Ayuntamiento y a «toda esa gente» que se volcó para que el récord del turrón sea, por fin, una realidad. «Muy especialmente a los proveedores, que nos han ayudado durante todos estos días de preparativos, y a los distintos patrocinadores».

Pastor insistió en que se toma muy en serio su papel como asesor gastronómico del Ayuntamiento y añadió que este tipo de acciones, que además de ser solidarias sirven como instrumento promocional, contribuyen a consolidar a este municipio como un referente gastronómico a nivel internacional. «Seguiremos trabajando y tratando de hacer las cosas bien para que Santiago del Teide tenga su puesto donde se merece».