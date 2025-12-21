Olivia Delgado y Andrés Martínez: «No permitiremos que Arico siga siendo el felpudo de la Isla»

Parecía difícil una gestión compartida PSOE-PP. ¿Cómo han llegado hasta aquí?

Olivia Delgado: Había quienes vaticinaron que no duraríamos y se han producido movimientos para que eso ocurriera, pero la base de este acuerdo no es ideológica sino con el pensamiento puesto en la ciudadanía. Esa ha sido la guía de nuestro trabajo en estos dos años y medio transcurridos de mandato. Con la base del acuerdo de gobierno estamos trabajando.

Andrés Martínez: Parecía un pacto complicado, pero finalmente se impuso la capacidad de entendimiento ante las posibles diferencias y, sobre todo, anteponiendo los intereses del municipio.

Usted, en concreto, que ha estado en gobiernos de otros colores, ¿es el actual el menos problemático?

A.M.: Como en cada familia, en los gobiernos tenemos nuestros más y nuestros menos, algunas discrepancias, y con todos nos hemos llevado bien, pero en el caso de este gobierno lo que ha conseguido es estabilidad, tranquilidad y confianza para trabajar y creer, mostrar y demostrar que podemos hacer mucho por el municipio.

Ya que lo mencionan, ¿qué grado de cumplimiento del programa de gobierno han alcanzado hasta ahora?

Diría que estamos cumpliendo con una gran parte del programa, porque vamos desarrollando los acuerdos programáticos que nos fijamos, que no son otros que los que demandaba el pueblo históricamente. Este gobierno está cumpliendo con inversiones en los barrios, con la adecuación de los servicios y con políticas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. No hemos llegado a realizar todo lo que Arico necesita, pero estamos en el camino y sentando las bases para que muchos proyectos sean realidad a medio y largo plazo.

O.D.: El Arico que recibimos tenía muchísimas carencias. En solo dos años y medio estamos alcanzando objetivos que mejoran la calidad de vida de los vecinos y vecinas. En este periodo, Arico ha dejado atrás la inacción de décadas y comienza a ver la transformación que quiere y necesita. Eso se consigue con una gestión rigurosa.

Olivia Delgado y Andrés Martínez. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Pero hay asuntos que parecen enquistados. Por ejemplo, ¿compensa la presencia del Complejo Ambiental?

O.D.: No. El Complejo es fuente de problemas permanentes, no solo porque ocupa mucho suelo, no solo porque sus cinco celdas estén colmatadas, no solo porque apenas se recicla el 10% y el resto se entierra... (pausa) sino porque destruye la actividad agraria del entorno, los plásticos vuelan por todos lados, el mal olor y una gestión del complejo que lleva a una situación muy grave, de colapso. Arico tiene que ser recompensado y en la actualidad no lo está. Si tenemos en cuenta que la tasa por la gestión de residuos nos cuesta 426.000 euros y la compensación no llega a 900.000, al municipio no le beneficia esta instalación.

A.M.: Para nada compensa. Es más, ha perjudicado y sigue perjudicando aún más la gestión de residuos con la nueva concesionaria. La planta insular ha sido un lastre para nuestro municipio en todos los sentidos causando un perjuicio y un daño incalculable en el desarrollo económico y social de Arico. Advierto que vamos a seguir haciendo lo posible no solo para que Arico sea compensando justamente , sino para que se realice una gestión de residuos responsable y acorde a lo que debe ser. Tomaremos las medidas que sean necesarias, pero le aseguro que no permitiremos que Arico siga siendo el felpudo de la Isla.

¿Se han planteado adoptar medidas drásticas?

Tomaremos las medidas que sean necesarias, como se suele decir, por lo civil o por lo criminal, aunque espero y deseo que el Cabildo nos escuche y atienda nuestra reivindicación, que por la vía del diálogo la gestión de los residuos de esta Isla y Arico sean atendidos. Estoy convencido de que el Cabildo estará en esa línea de mejora en todos los sentidos

O.D.: El Complejo Ambiental impide el desarrollo, no podemos apostar por un turismo sostenible ni por reforzar el sector primario. En esta instalación no se está cumpliendo con la normativa. Eso hay que corregirlo con urgencia.

Y ahora, la energía renovable. ¿Qué le reportan a Arico los parques eólicos y fotovoltaicos?

O.D: Que quede claro que apostamos por la energía renovable, pero no se puede seguir consumiendo suelo de nuestro municipio para el desarrollo de este sector. Entre uno y otro, condenan a Arico y su economía. Todo esto es producto de falta de planificación y de ordenación.

A.M.:Las energías renovables al municipio le han traído otro atropello más, como la planta insular. No solo no nos tienen que solicitar autorización a causa del decreto de interés general del Gobierno de Canarias, sino que las implantan a diestro y siniestro sin planificación y con un impacto acumulado que nadie ha tenido en cuenta. Es verdad que desde la buena gestión económica logramos aumentar el canon a un 10%, lo único que cobramos por estos parques. Recordemos que el ICIO lo dejamos de liquidar por una sentencia que nos lo impide porque estas instalaciones están exentas de licencia municipal.

Uno de los temas más controvertidos durante la última década es la plaza de Villa de Arico, paralizada hace seis años. ¿Podrán desbloquear el expediente?

O.D.: Hay una muy buena noticia al respecto: Hemos llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria y liquidado el último pago que reclamaba. Nos pedía mucho más, pero pagamos unos 250.000 euros y rescindimos el contrato. Ahora empieza el proceso para licitar los trabajos que faltan y completar la obra de una plaza muy demandada por los vecinos y vecinas.

A.M.: Ha sido un expediente muy complejo al que hemos dado la solución que requería. Ahora nos toca poner en marcha el paso definitivo y terminar una obra que tendrá gran importancia.

El agua es otro de los grandes problemas del municipio. ¿Hay solución?

A.M.: El agua es uno de los problemas de la Isla y el Consejo Insular debe poner remedio. Desde el Ayuntamiento estamos mejorando algunas redes de abastecimiento, la siguiente será en el barrio de La Listada, con una obra de más de 1,6 millones de euros.

O.D.: Lo que está claro es que este es un asunto que requiere mucha inversión y la solución no se puede dar de hoy para mañana. Estamos avanzando y mucho. Sin embargo, la agricultura continúa necesitando más agua. Ahora lo que toca es que el Cabildo sea ágil y aporte el agua depurada que tanto demanda el sector.

Años después del primer anuncio, uno de los avances para el municipio es el centro sociosanitario de Abades. ¡Por fin!

O.D.: Síííí. Es una obra que va a una buena velocidad y será muy importante para Arico y para un segmento de la población que necesita recursos. Es un proyecto que contribuirá a aliviar a presión en cuanto a la atención de nuestros mayores.

A.M.: El Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, y desde aquí quiero destacar el gran trabajo de la consejera Águeda Fumero en el área y al frente de ese organismo, así como su equipo, han sido capaces de licitar esa obra que quedó desierta en la legislatura pasada y que a día de hoy ya se está construyendo. Una obra de 18 meses de ejecución que nuestros mayores podrán tener pronto.

Otro de los temas recurrentes en Arico, en cuanto a demandas de mejoras esenciales, es el caso del centro educativo de la costa. Parece que está próximo.

A.M.: El consejero de Educación y compañero, Poli Suárez, se comprometió con Arico con que sacaría el proyecto y ejecutaría el nuevo colegio de la costa en Abades. En este momento ya se ha adjudicado ese proyecto para que en lo próximo tengamos colegio en la costa. Serán unas dependencias modernas y adaptadas.

O.D.: El nuevo centro de Abades es una obra importantísima para el alumnado del litoral y para sus madres y padres. Resolverá una de las demandas que más hemos escuchado durante años y dotará a la zona costera de Arico de un recursos fundamental. Mejorará la vida del alumnado y de sus familias, sobre todo.

Si fuera necesario, ¿es posible la reedición del pacto?

O.D.: Este pacto está funcionando bien, estamos trabajando y estamos satisfechos.

A.M.: De pactos hablaremos cuando toque. Los pactos deben ser los que marque el pueblo a través de las urnas y deben ser por Arico, no por intereses partidistas. Ahora es tiempo de seguir consiguiendo los objetivos que la gente de Arico espera de nosotros.