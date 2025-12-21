La Lotería de Navidad puede acabar en lío: así pueden evitar conflictos los tinerfeños al compartir décimos

La Navidad en Canarias viene acompañada de la ilusión de la lotería. Compartir décimos y participaciones con amigos, familiares o compañeros de trabajo es una tradición arraigada, pero también puede generar problemas si no se toman las precauciones adecuadas. En este artículo, te ofrecemos una guía práctica para que puedas disfrutar de la emoción de la lotería sin sobresaltos.

Compra online

Cada año, más personas se decantan por la comodidad de adquirir sus décimos de lotería a través de internet. Esta opción ofrece ventajas, pero es fundamental tomar ciertas precauciones para evitar fraudes:

Páginas oficiales: realiza tus compras únicamente en las páginas web oficiales de administraciones de lotería autorizadas o directamente a través del sitio web de Loterías y Apuestas del Estado.

realiza tus compras únicamente en las o directamente a través del sitio web de Loterías y Apuestas del Estado. Comprobante electrónico: al comprar online, recibirás un comprobante electrónico que tiene la misma validez legal que el décimo físico. Este documento acredita que eres el propietario del décimo, que queda depositado en la caja fuerte de la administración o, en algunos casos, puede ser enviado a tu domicilio.

Loterías

Compartir la suerte: cómo evitar malentendidos

Un décimo de lotería es un documento al portador, lo que significa que el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. En el caso de décimos compartidos, es necesario tomar ciertas precauciones para evitar conflictos a la hora de cobrar:

Participaciones por escrito: la mejor opción

Para compartir sin líos, la mejor opción es dejar constancia por escrito:

El depositario del décimo debe realizar una fotocopia y entregarla a cada participante , incluyendo su nombre, DNI y la cantidad jugada por cada uno.

, incluyendo su nombre, DNI y la cantidad jugada por cada uno. También es recomendable enviar una foto del décimo por email o WhatsApp, haciendo constar los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. Si bien los mensajes de WhatsApp pueden servir como prueba, ten en cuenta que podrían ser impugnados si se considera que han sido manipulados.

Compartir en pareja: ¿gananciales o separación de bienes?

En el caso de las parejas, la situación se complica un poco más:

Si el matrimonio está bajo el régimen de gananciales , el premio se repartirá al 50% para cada cónyuge.

, el premio se repartirá al 50% para cada cónyuge. Si el matrimonio es bajo el régimen de separación de bienes, el premio pertenece a quien lo haya comprado, salvo que se pueda demostrar que la compra fue realizada a medias.

Pérdida o robo del décimo

Si pierdes tu décimo o te lo roban, es crucial actuar con rapidez: