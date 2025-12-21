Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CD Tenerife - PonferradinaBasquet Girona - La Laguna TenerifeTiempo en TenerifeOperación nevada en el TeideDesmantelan una secta en TenerifeComprobar Lotería
instagramlinkedin

La Lotería de Navidad puede acabar en lío: así pueden evitar conflictos los tinerfeños al compartir décimos

No te la juegues al compartir los décimos de la Lotería de Navidad

Décimos de la Lotería de Navidad.

Décimos de la Lotería de Navidad.

Pino Saavedra

La Navidad en Canarias viene acompañada de la ilusión de la lotería. Compartir décimos y participaciones con amigos, familiares o compañeros de trabajo es una tradición arraigada, pero también puede generar problemas si no se toman las precauciones adecuadas. En este artículo, te ofrecemos una guía práctica para que puedas disfrutar de la emoción de la lotería sin sobresaltos.

Compra online

Cada año, más personas se decantan por la comodidad de adquirir sus décimos de lotería a través de internet. Esta opción ofrece ventajas, pero es fundamental tomar ciertas precauciones para evitar fraudes:

  • Páginas oficiales: realiza tus compras únicamente en las páginas web oficiales de administraciones de lotería autorizadas o directamente a través del sitio web de Loterías y Apuestas del Estado.
  • Comprobante electrónico: al comprar online, recibirás un comprobante electrónico que tiene la misma validez legal que el décimo físico. Este documento acredita que eres el propietario del décimo, que queda depositado en la caja fuerte de la administración o, en algunos casos, puede ser enviado a tu domicilio.
La tradición continúa: ya se ha estrenado el anuncio de la Lotería de Navidad de este año

La tradición continúa: ya se ha estrenado el anuncio de la Lotería de Navidad de este año

Loterías

Compartir la suerte: cómo evitar malentendidos

Un décimo de lotería es un documento al portador, lo que significa que el premio lo recibe quien lo tiene en su poder. En el caso de décimos compartidos, es necesario tomar ciertas precauciones para evitar conflictos a la hora de cobrar:

Participaciones por escrito: la mejor opción

Para compartir sin líos, la mejor opción es dejar constancia por escrito:

  • El depositario del décimo debe realizar una fotocopia y entregarla a cada participante, incluyendo su nombre, DNI y la cantidad jugada por cada uno.
  • También es recomendable enviar una foto del décimo por email o WhatsApp, haciendo constar los datos del depositario, los participantes y la participación de cada uno. Si bien los mensajes de WhatsApp pueden servir como prueba, ten en cuenta que podrían ser impugnados si se considera que han sido manipulados.

Compartir en pareja: ¿gananciales o separación de bienes?

En el caso de las parejas, la situación se complica un poco más:

  • Si el matrimonio está bajo el régimen de gananciales, el premio se repartirá al 50% para cada cónyuge.
  • Si el matrimonio es bajo el régimen de separación de bienes, el premio pertenece a quien lo haya comprado, salvo que se pueda demostrar que la compra fue realizada a medias.

Pérdida o robo del décimo

Si pierdes tu décimo o te lo roban, es crucial actuar con rapidez:

Noticias relacionadas y más

  • Denuncia. Presenta una denuncia en la Policía Nacional o Guardia Civil del lugar donde ocurrió el incidente. En la denuncia, proporciona la mayor cantidad de detalles posibles del décimo (número, serie y fracción), así como cualquier otra circunstancia relevante y posibles pruebas.
  • Comunicación a Loterías. Informa por escrito a Loterías y Apuestas del Estado sobre la pérdida o el robo.
  • Paralización del pago. La denuncia permite paralizar el pago del premio hasta que un juez determine quién es el legítimo propietario del décimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
  2. Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
  3. Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
  4. La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
  5. Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
  6. Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
  7. La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
  8. DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas

Olivia Delgado y Andrés Martínez: «No permitiremos que Arico siga siendo el felpudo de la Isla»

La Lotería de Navidad puede acabar en lío: así pueden evitar conflictos los tinerfeños al compartir décimos

La Lotería de Navidad puede acabar en lío: así pueden evitar conflictos los tinerfeños al compartir décimos

Loterías y Apuestas del Estado advierte a los tinerfeños: así funciona el ‘timo del scam’ que utiliza la Lotería de Navidad para vaciar las cuentas bancarias

Loterías y Apuestas del Estado advierte a los tinerfeños: así funciona el ‘timo del scam’ que utiliza la Lotería de Navidad para vaciar las cuentas bancarias

Contrastes entre riqueza y pobreza en Santa Cruz de Tenerife: Las Mimosas vs Añaza

Contrastes entre riqueza y pobreza en Santa Cruz de Tenerife: Las Mimosas vs Añaza

Los latidos del barrio más rico y más pobre de Santa Cruz de Tenerife

Los latidos del barrio más rico y más pobre de Santa Cruz de Tenerife

La Aemet prevé lluvias en Tenerife este domingo

La Aemet prevé lluvias en Tenerife este domingo

El Cabildo invierte 18 millones en la regeneración de espacios turísticos de Tenerife

El Cabildo invierte 18 millones en la regeneración de espacios turísticos de Tenerife

La 'Operación nevada' conduce al Teide en guagua a miles de tinerfeños

La 'Operación nevada' conduce al Teide en guagua a miles de tinerfeños
Tracking Pixel Contents