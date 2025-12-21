El 'hombre fuerte' del monte de Tenerife

Elasbaan Perera López (Tegueste, 1977) es bombero forestal con la especialidad de motosierrista en el Cabildo de Tenerife. Aboga por la profesionalización desde el sector público para afrontar catástrofes como la del gran incendio de 2023. Es el 'hombre fuerte' de los montes de la Isla.

Nobleza

Tiene una planta física que impone de entrada, pero rápidamente muestra toda la nobleza de su condición de exluchador del deporte vernáculo de Canarias, la pasión que siente por los espacios naturales y un concepto de la vida en el que sobresale su apuesta por una solidaridad que le ha llevado al sindicalismo y a buscar siempre lo mejor para sus compañeros.

Nombre peculiar

Había que empezar por el peculiar nombre de Elesbaan: “Mi padre era innovador en su época, me tuvieron muy jóvenes, con 17 años, y les gustó el nombre. Es asirio, está en la Biblia y, por lo que he podido averiguar, era un rey etíope".

Elesbaan practicó desde niño la lucha canaria. Le viene de famila porque, dice con orgullo, “mi bisabuelo era el pollo de Tegueste, Manuel Perera”. Recuerda que “mis padres nos lo inculcaron a mi hermano y a mí, y hemos practicado este deporte siempre”. Llegó a estar federado. Primero, muchos años en Tegueste en juveniles, Primera o Tercera, además de en la cantera del Llano del Moro y en El Pinar de El Hierro en los dos años que estuvo en la Isla del Meridiano. Además, detalla que “me gusta mucho la bicicleta y hago bici de montaña". Ya no lucha "porque los años van pesando y para evitar lesiones, pero mantenemos una buena preparación física". De hecho, apunta, "tenemos un preparador físico en el Cabildo que nos ayuda y nos orienta sobre qué ejercicios hay que hacer."

Bombero forestal

Se considera bombero forestal porque no existe como tal la categoría de motosierrista. Comenzó en el curso 1999-2000 a estudiar en su municipio natal un ciclo formativo de grado medio de Formación Profesional como técnico de trabajo forestal y conservación del medio natural. A partir de ahí, explica, “empecé a trabajar en campañas de incendios con la empresa Tragsa durante 13 años”. Eso le abre puertas y entra como bombero en la Refinería, donde estuvo dos años. Luego llega una etapa de un lustro en el Cabildo de El Hierro de donde retorna al de Tenerife en 2018, hasta la fecha, vinculado siempre al trabajo en los montes entre la formación, la práctica y la intervención en algunos siniestros ocurridos en distintas islas como La Palma.

Brigadas

Los bomberos forestales se organizan en brigadas como la Brifor de Tenerife. Un equipo de trabajadores que se conforma para actuar en la prevención, extinción y vigilancia de incendios en el monte. Recuerda Elasbaan que “nuestro trabajo principal en el invierno es la prevención”. Y ahí juegan un papel fundamental los motosierristas que cortan troncos, hacen trochas o aclareos. En los meses de junio a noviembre aprieta más el calor y “pasamos a hacer labores más disuasorias y de vigilancia en los montes”, equipados con una autobomba distinta maquinaria y un equipo bastante pesado.

Experiencia

Ha estado en incendios importantes como los de Garafía y Mazo o el de Chío en 2007, pero el del verano de hace dos años en los montes de la Isla “nos marcó un poco a todos y supuso un antes y un después”. Argumenta que "las administraciones se han debido dar cuenta de que hace falta personal y, si es posible, propio”.

Profesional

Perera considera que “esto es un trabajo de y para profesionales”, porque “una empresa realiza una encomienda y la desarrolla bien o mal, pero sin una continuidad en el tiempo del trabajador”.

Campaña de verano

Recuerda que el perfil de quien opta a este tipo de encomiendas suele ser estudiantil, el de alguien que viene a trabajar durante una campaña de cuatro meses de verano. En mi opinión, tienen que ser profesionales formados porque la ciudadanía de Tenerife se merece un personal preparado y a la altura de la respuesta que tenemos que dar”.

Primera línea

Un motosierrista ocupa la primera línea contra el fuego forestal. Se encarga básicamente de hacer los tratamientos selvícolas preventivos, fajas auxiliares, tronchas y líneas de defensa. Elasbaan cuenta que “entramos coordinadamente a un fuego con un jefe de grupo que siempre va a estar en contacto por emisora con los diferentes dispositivos, medios y recursos que hay. Nos marca unas directrices que nosotros cumplimos”.

Momentos delicados

Ha habido algún momento delicado en el monte porque “se traga mucho humo y en alguna ocasión me he visto apurado, aunque nunca hasta el punto de tener que decir me voy de aquí porque esto me come”. Subraya que “he tenido la suerte de trabajar con gente que vela mucho por nuestra seguridad, es una cuestión de equipo”.

Atractivo

Reconoce que el fuego en la naturaleza tiene un punto atractivo: “Algunos compañeros, sobre todo los que empiezan y no tienen experiencia, se quedan impresionados delante de las llamas. En algún caso hemos tenido que abortar misión porque se quedaron paralizados”. Incide en que “lo ayudamos e incluso los sacamos de la zona, porque el estrés y la impresión son tan grandes que se muestran incapaces de afrontarlo”.

Elesbaan Perera López, en el medio natural de la Isla / El Día

Plantilla

El Cabildo de Tenerife cuenta con 15 brigadas cada una con diez componentes, de los cuales dos son motosierristas. En conjunto son 30, “pocos”, valora Elasbaan, quien adelanta que “viene una ampliación”. Se refiere al compromiso tanto de la consejera, Blanca Pérez, como del servicio técnico, de ampliar la plantilla para la campaña que viene. Serán dos motosierristas más por equipo hasta alcanzar duplicar cifra actual.

Continuo estrés

Perera López recuerda que “estamos sometidos a un continuo estrés y se pueden perder hasta dos kilos o tres kilos en una jornada”. Para defender el criterio de que "hay que estar en forma", pone e el ejemplo de un operativo, “en verano, a casi 40 grados, en ladera y con todo el equipo puesto, incluidas botas, son unos cuantos kilos encima a lo que se suma una máquina en la mano de entre seis y 12 kilos; con todo estamos cortando montes o tirando árboles”.

Reivindicación

Este teguestero reivindica la figura profesional del bombero forestal y destaca el trabajo que desarrolla en pro de una jubilación justa. Explica que "llevamos entre 10 y 15 años luchando contra la desigualdad en este colectivo, porque no existe una continuidad en el trabajo debido, aquí hay mucho contrato temporal". Asegura que"hay trabajadores que realizan las mismas funciones y cobran salarios diferentes. Eso ha creado una gran precariedad".

Regulación

Un objetivo es la homogeneización dentro del territorio nacional y se ha creado para ello una ley reguladora muy reciente, ya que se publicó el 9 de noviembre de 2024. A partir de ahí, las administraciones tienen un año para aplicar la normativa. Elesbaan cree que "el Cabildo de Tenerife va en sintonía y ha hecho muchas cosas positivas". Entre ellas, cambiar el coeficiente reductor para la jubilación lo cual "facilita la marcha de los compañeros que tienen derecho. Pronto lo harán los primeros".

Jubilación

Un Real Decreto del pasado 16 de septiembre incluye ese coeficiente. Regula que el adelanto de la jubilación en función de los años trabajados como bombero forestal. Así, una persona con 35 años de servicio puede dejarlo con 59. Elesbaan reflexiona: "Esto posibilita que se haga justicia con un cuerpo tan castigado como el nuestro por trabajos de penosidad, fatiga o exposición a productos tóxicos".

El gran incendio

Perera ahonda en las características de su profesión: "Creo que los bomberos forestales nos empezamos a dar a conocer a la sociedad de Tenerife con el incendio de 2023. Se nos veía como un operario ambiental para limpiar el monte y recoger la pinocha más que para apagar el fuego. De hecho, las administraciones nos contrataban como peones de caza o agrícolas ligados al aprovechamiento forestal o al sector primario".

La pinocha

En su analísis de la situación actual, Eslabann expone que "los aprovechamientos mamaderero se usaban mucho en la agricultura, pero se ha abandonado por falta de rentabilidad y ha crecido lo que se llama, y está tan de moda, la zona interfaz urbano forestal. En resumen, el monte ha llegado hasta las casas". Rechaza tópicos extendidos como que no se limpia el monte ni se recoge la pinocha, con lo que se acumula combustible en caso de incendio: "Discrepo, porque hay un poco de desinformación. El ciudadano que quiera puede recoger la pinocha pidiendo un permiso, pero creo que esto debe estar un poco más ordenado porque no podemos comparar la población de Tenerife hace 70 años con la actual". Argumenta que "antes los jefes que mandaban o los guardas, como los llamaban, podían gestionar un aprovechamiento forestal de 20 campesinos; ahora mismo, si se abre la mano y todo el mundo coge lo que le apetece, hay especies endémicas que correrían peligro".

Más personal

El bombero forestal apostilla que "hace falta muchísimo más personal para que cumplamos con la prevención de cortar y limpiar para cuando lleguen los meses estivales tengamos la tarea hecha y no el desastre de 2023, que se puede repetir si se dan condiciones como la extrema sequedad, el fuerte calor y el abundante combustible vegetal en la zona". Cree que "se ha aprendido, algo que demuestra el aumento de las plantillas".

Nuevo cuadrante

Otro factor de mejora es el cambio de cuadrante en las Brigadas Forestales (Brifor) del Cabildo de Tenerife. Elesbaan, que tiene una hija de16 años, Andrea, lo considera clave para conciliar la vida laboral y familiar: "El anterior era un poco desordenado, porque se hacían muchas mañanas y tardes seguidas con jornadas de siete horas y media. Ahora hemos implantado un turno de doce horas. Trabajas dos días y libras tres".

Funciones

La nueva Ley de Bomberos Forestales introduce el denominado apoyo a la contingencia en el medio natural y rural. Eso quiere decir, señala Perera, que "tenemos que prestar los primeros auxilios hasta la llegada de los profesionales sanitarios".

Últimos accidentes

Cuestionado sobre los últimos accidentes con turistas en la naturaleza isleña, opina que "para nuestra función tenemos que dominar la geografía como requisito inexcusable: barrancos, corrientes, cambios de viento o la topografía. Lo digo porque Tenerife es una Isla de orografía complicada y creo que, además de la ignorancia y el atrevimiento, falta información directa al turista y creo que es necesario poner más puntos para ello y contratar gente formada para que se encargue de esa tarea".

Formación

Para cumplir con eso se precisa formación adecuada. Al tiempo, reitera la necesidad de más medios, sobre todo recursos humanos, en un trabajo "de alto riesgo" que "tiene que ser público", porque este 'hombre fuente' del monte no quiere que vuelva a arder Tenerife y para eso trabaja duro.