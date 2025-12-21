Generaciones de garachiquenses rinden tributo a la bibliotecaria Evelia Suárez

El club de lectura de Garachico homenajeó a Evelia Suárez, bibliotecaria y archivera del municipio durante 35 años. Suárez, natural de Gran Canaria, dejó huella en varias generaciones de garachiquenses convirtiéndose en una figura fundamental en la gestión de la documentación histórica del municipio y baluarte de proyectos literarios como el colectivo que le rindió tributo.

Dónde tantas horas pasó

El reconocimiento a la bibliotecaria se celebró el pasado 16 de diciembre, día en el que hubiera cumplido 65 años. Las integrantes del club cultural Olimpia Páez Rolo, Mercedes Mascareño Sanz, Hilaria González Acosta y Silvia Lorenzo Rodríguez decidieron resaltar su figura y su labor en el lugar donde Suárez pasó tantas horas: en la biblioteca municipal de Garachico. Un encuentro que contó con la presencia de su marido, Salvador Suárez García.

En deuda

El club de lectura de Garachico "está en deuda con Evelia. Ella lo inició todo y no paró de moverse para que este grupo de 30 personas de este pueblo, Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque e Icod de los Vinos siguiera con la actividad literaria", contaron. "Aún estando enferma, quería que siguiéramos adelante con los encuentros", explicaron dejando patente el espíritu entusiasta de la bibliotecaria. "Evelia era una mujer fuerte, dinámica, jovial, dadivosa, servicial, amiga fiel y entusiasta", leyeron durante el reconocimiento.

Recordaron cómo el 14 de marzo de 2017, mientras Suárez tomaba café en la garachiquense plaza de La Libertad, se acercó a una de las componentes del actual colectivo literario para proponerle su creación. Desde entonces y hasta ahora, entre las actividades culturales promovidas por la archivera figuran desde la ópera hasta la lectura de textos periodísticos e históricos vinculando, incluso, a las monjas concepcionistas de clausura de la Villa y Puerto. "Evelia se entregó a Garachico como una más de este municipio y decía de él que era su lugar de adopción", definieron.

La historiadora grancanaria era la encargada de surtir al club de lectura de los libros necesarios para su celebración. Los llevaba y los traía desde Santa Cruz y promovía que los miembros del grupo no solo se enfrascaran en las líneas de lecturas clásicas, sino que proveía de novedades a las reuniones del colectivo.

Una placa para el recuerdo

Ahora, una placa conmemorativa instalada en la principal pared de la biblioteca, a la que Evelia Suárez se entregó por completo, recuerda a su persona y su encomiable labor en el municipio del noroeste de Tenerife. Según su marido, el Ayuntamiento de Garachico le rendirá homenaje de manera oficial el próximo mes de marzo de 2026, momento en el que se le pondrá su nombre a la biblioteca y el archivo municipal.

Desde 1989

Suárez llegó a Tenerife con 17 años desde el barrio grancanario de San Lorenzo. Se licenció en Geografía e Historia en la Universidad de La Laguna y tras un corto año trabajando en Adeje, recaló en Garachico. Corría el año 1989. Hasta 2024, año de su fallecimiento, no dejó de trabajar incansablemente custodiando el profuso patrimonio documental que ostenta el consistorio garachiquense. Gracias a ella, la Villa y Puerto de Garachico presume de tener uno de los archivos documentales mejor conservados de toda Canarias. Entrar al archivo en el que Evelia Suárez tenía su tesoro era sumergirse en un mundo clasificado con sus manos y paciencia. Todos los episodios documentados de la historia de Garachico pasaron por su habilidad documentalista.

Evelia Suárez en el archivo que construyó con sus propias manos / El Día

La grancanaria siempre recordaba el estado en el que se encontraba el archivo municipal -prácticamente inexistente y algo parecido a un garaje lleno de trastos- a su llegada al Ayuntamiento de Garachico. Solo ella fue la responsable de custodiar riquísimos fondos de archivo como el de la familia Cáceres (desde finales del siglo XVI hasta la actualidad), el judicial o los donados por José María Benítez Toledo, el historiador local Carlos Acosta (con valiosas fotografías antiguas) o el del exalcalde Pascual González Regalado.

Especial y natural

Todos los que conocieron a Evelia Suárez destacan su carácter especial y natural. "Era tremenda", aseguró su marido y compañero inseparable, Salvador Suárez García. "Para Veli -como la llama cariñosamente-, Garachico lo era todo. Cualquier problema que hubiera allí, en cualquier momento, siempre iba. Nunca le escuché decir 'no' a algo", recordó. "Era querida por todo el mundo. Convivimos 35 años y lo pasamos muy bien juntos. Es en lo que me refugio ante su pérdida", se consoló.

En mayo de 2024, Garachico perdió a la guardiana indiscutible de su historia. Pero como buena cuidadora del patrimonio histórico, legó bien su trabajo y alentó a sus amigos y compañeros de la mejor manera posible para que su espíritu esté siempre presente.