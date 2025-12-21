Leoni Torres se emociona con sus fans de Tenerife: "Que bonito cuando te cantan así y te dan tanto cariño"
El concierto del artista en la isla fue suspendido por el paso de la borrasca Emilia
El paso de la borrasca Emilia por Tenerife dejó mucha lluvia, nieve en el Teide y la suspensión de eventos por toda la isla. Entre ellos, el concierto del cantante cubano Leoni Torres, quien iba a inaugurar la apertura del Gastro Navidad Market Fest de la capital chicharrera el pasado 13 de diciembre.
Muchos eran los fans que llevaban meses esperando para ver a su artista favorito en la isla, con el plus de que se trataba de un evento gratuito, sin embargo, la meteorología no lo permitió.
Pero, alguno, sí que vivieron un momento cercano con el artista, que no dudó en bajar hasta las puertas de su hotel en la capital para saludar a quienes se acercaron hasta allí.
Cariño de sus seguidores
Este domingo, el artista ha compartido en sus redes sociales ese momento de encuentro con sus seguidores, acompañado de un mensaje especial: "Que bonito cuando te cantan así y te dan tanto cariño".
En las imágenes compartidas, se puede a una decena de fans que se acercaron hasta su hotel, en las inmediaciones del Parque García Sanabria, y le cantaron algunos de sus temas más conocidos. Un momento en el que aprovecharon para hablar y sacarse fotos con él.
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
- La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas