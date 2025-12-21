Leoni Torres se emociona con sus fans de Tenerife: "Que bonito cuando te cantan así y te dan tanto cariño"

El paso de la borrasca Emilia por Tenerife dejó mucha lluvia, nieve en el Teide y la suspensión de eventos por toda la isla. Entre ellos, el concierto del cantante cubano Leoni Torres, quien iba a inaugurar la apertura del Gastro Navidad Market Fest de la capital chicharrera el pasado 13 de diciembre.

Muchos eran los fans que llevaban meses esperando para ver a su artista favorito en la isla, con el plus de que se trataba de un evento gratuito, sin embargo, la meteorología no lo permitió.

Pero, alguno, sí que vivieron un momento cercano con el artista, que no dudó en bajar hasta las puertas de su hotel en la capital para saludar a quienes se acercaron hasta allí.

Cariño de sus seguidores

Este domingo, el artista ha compartido en sus redes sociales ese momento de encuentro con sus seguidores, acompañado de un mensaje especial: "Que bonito cuando te cantan así y te dan tanto cariño".

En las imágenes compartidas, se puede a una decena de fans que se acercaron hasta su hotel, en las inmediaciones del Parque García Sanabria, y le cantaron algunos de sus temas más conocidos. Un momento en el que aprovecharon para hablar y sacarse fotos con él.