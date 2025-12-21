La banda Arde Bogotá actuará en Tenerife en 2026

Arde Bogotá, la banda más influyente del indie rock español en la actualidad, ha anunciado un concierto en Tenerife que tendrá lugar el 1 de agosto, en el Estadio Francisco Peraza 'La Manzanilla' (San Cristóbal de La Laguna).

La cita no es solo un concierto: es un reencuentro largamente esperado y el cierre de una promesa pendiente desde el verano de 2023, cuando la banda se vio obligada a cancelar su actuación en la isla debido a los graves incendios que asolaron Tenerife. Aquella circunstancia excepcional dejó al grupo y a su público con una sensación de deuda emocional que, tres años después, por fin se salda.

“El verano de 2023 fuimos a tocar a Tenerife y no pudimos hacer el concierto por el terrible incendio que asoló la isla. Nos quedamos con una sensación horrible, pero con la promesa de volver. Por fin podemos hacerlo”, ha compartido la banda.

Único de España

Este concierto de Arde Bogotá es el único anunciado en España en 2026, consolidando el carácter extraordinario de una noche llamada a convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

Ese compromiso se materializa ahora con un concierto que mira al presente sin olvidar lo ocurrido. En paralelo, la banda se encuentra trabajando en una iniciativa de carácter ecológico vinculada a la isla, cuyos detalles se darán a conocer próximamente.

Cartel del evento. / E. D.

Tenerife, con su diversidad natural y su fuerte vínculo con la música en directo, se convierte en el escenario perfecto para una cita de este calibre, en la que cultura y territorio se encuentran y la música trasciende el escenario para convertirse también en una aportación al futuro de la isla.

“Queremos ayudar a que aquello que nos impidió hacer música se convierta solo en un mal recuerdo”, añaden.

Próxima cita

El 1 de agosto de 2026, Arde Bogotá volverá a subirse a un escenario en Tenerife para cerrar un capítulo que quedó en pausa y hacerlo, esta vez sí, con la música como protagonista y la isla como testigo.

El cartel del concierto ha sido realizado por la artista Clara Ledo, especializada en ilustración y pintura mural, cuyo trabajo se caracteriza por una expresión alegórica y metafórica de su mundo interior.

Las entradas saldrán a la venta el martes, 23 de diciembre, a las 12:00h (hora canaria) y a las 13:00h en la Península, y podrán adquirirse a través de entradas.com y tickety.es.

Este concierto es posible gracias al apoyo de Tenerife Despierta Emociones, Gobierno de Canarias, Islas Canarias Latitud de Vida, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Organismo Autónomo de Actividades Musicales de La Laguna, Organismo Autónomo de Deportes de La Laguna, Fred. Olsen Express, Cajasiete, Archipiélago Renting, Vibra Mahou y Air Europa.