La Aemet prevé lluvias en Tenerife este domingo

Tenerife continuará este domingo con un tiempo fresco, lluvias y posibles heladas en las cotas altas, según informa la Agencia Estatal de Meterología (Aemet).

Los termómetros oscilarán entre los 17 y los 23 grados centígrados, en una jornada en la que se esperan pocos cambios de temperaturas.

Por su parte, el viento soplará moderado en diferentes puntos de la isla.

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

En el norte, predominio de cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, pudiendo ser más significativas en medianías y zonas altas expuestas, principalmente durante la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos y sin descartar precipitaciones ocasionales en zonas de interior durante la tarde. Cota de nieve en torno a 2200-2300 m. Temperaturas con pocos cambios, con ligeros descensos en vertiente sur. Son probables heladas débiles en cotas altas. Viento moderado de componente norte. Predominarán las brisas en costas del suroeste. En altas cumbres, viento moderado del norte y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 17 23

LA GOMERA

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en vertiente norte. Probables precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en medianías y zonas altas del norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte. Predominarán las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos con precipitaciones débiles y ocasionales, sin descartar que sean más significativas en medianías y zonas altas expuestas, especialmente durante la primera mitad del día y a últimas horas. En el resto, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional en zonas de interior durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado de componente norte, más intenso en vertientes sureste y noroeste y zona de El Paso. Predominarán las brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Intervalos nubosos, con predominio de los cielos nubosos en las vertientes norte y nordeste. Probables precipitaciones débiles, ocasionales y dispersas, especialmente en medianías y zonas altas del norte y nordeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste, más intenso en vertientes sureste y noroeste. Predominio de las brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 15