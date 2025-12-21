La Aemet prevé lluvias moderadas en las medianías de Tenerife y heladas en cotas altas

La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada de este lunes, 22 de diciembre, viene marcada por cielos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías.

En el resto de zonas de la isla se espera que sea poco nuboso, tendiendo a intervalos en la vertiente oeste a partir de las primeras horas del día, y donde no se descartan lluvias débiles.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 17 y los 21 grados, en una jornada en la que también son probables las heladas débiles en cotas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste.

Previsión general

En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, la Aemet indica que en las islas más orientales estará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles de madrugada.

En las islas montañosas, nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías durante la primera mitad del día.

Una jornada de lluvia y viento en Tenerife. / ARTURO JIMÉNEZ

En el resto de zonas, predominio de intervalos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la vertiente oeste de Tenerife.

Se espera, además, viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos expuestos de las islas montañosas y ocasionales en costas de las más orientales. En cumbres de Gran Canaria no se descartan rachas muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.