La Aemet prevé lluvias moderadas en las medianías de Tenerife y heladas en cotas altas
Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 21 grados
La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para la jornada de este lunes, 22 de diciembre, viene marcada por cielos nubosos en el norte, con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías.
En el resto de zonas de la isla se espera que sea poco nuboso, tendiendo a intervalos en la vertiente oeste a partir de las primeras horas del día, y donde no se descartan lluvias débiles.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 17 y los 21 grados, en una jornada en la que también son probables las heladas débiles en cotas altas. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. Brisas en costas del oeste.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo general para todo el archipiélago, la Aemet indica que en las islas más orientales estará nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles de madrugada.
En las islas montañosas, nuboso en el norte con probables precipitaciones débiles y persistentes que pueden ser localmente moderadas en medianías durante la primera mitad del día.
En el resto de zonas, predominio de intervalos con baja probabilidad de precipitaciones débiles en la vertiente oeste de Tenerife.
Se espera, además, viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos expuestos de las islas montañosas y ocasionales en costas de las más orientales. En cumbres de Gran Canaria no se descartan rachas muy fuertes por la tarde. Brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney
- La Aemet prevé una jornada con lluvias y fuertes vientos en Tenerife
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas