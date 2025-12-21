Unos 5.536 visitantes utilizan las guaguas lanzadera de acceso al Teide activadas tras la nevada

El dispositivo especial de seguridad establecido para acceder al Teide este fin de semana tras la nevada por la borrasca 'Emilia' ha concluido con un balance positivo, según ha avanzado el Cabildo de Tenerife, que cifra en más de 5.500 las personas que pudieron acceder de forma segura al Parque tanto este sábado como este domingo.

Así, los accesos al Parque Nacional del Teide se mantuvieron controlados y ordenados sin incidencias reseñables ni situaciones de riesgo, cerrando así un fin de semana de alta afluencia en el Parque Nacional.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha agradecido el comportamiento "ejemplar" de todos los tinerfeños y tinerfeñas, además del trabajo de todos los servicios implicados. "El civismo, la actitud responsable y el respeto al medio natural demostrados por la población han sido fundamentales para que miles de personas pudieran disfrutar del Teide y la nieve con seguridad", ha señalado.

Operación nevada en el Teide / Andrés Gutiérrez

El servicio especial de transporte, organizado por TITSA, garantizó la subida en guaguas entre las 10:00 y las 14:00 horas, habilitándose accesos desde Aguamansa, La Esperanza y Vilaflor, para lo que se dispuso de una flota de 30 guaguas. A partir de esa hora se llevó a cabo el retorno de las personas usuarias a sus lugares de origen.

Más de 5.500 visitantes

En total, 5.536 personas hicieron uso de las guaguas lanzadera durante las jornadas del sábado y el domingo, distribuidas de la siguiente manera: sábado, 20 de diciembre: 2.132 personas (Aguamansa: 878; La Esperanza: 689; Vilaflor: 565), Domingo 21 de diciembre: 3.404 personas (Aguamansa: 1.310, La Esperanza: 1.376, Vilaflor: 718).

Así, se estima que al menos 1845 vehículos dejaron de acceder al parque nacional, evitando aglomeraciones y colapsos que hubieran podido generarse, quedando las vías completamente libres para el tránsito andando.

El dispositivo humano, integrado por aproximadamente 120 efectivos del Cabildo de Tenerife, Agentes de Medio Ambiente, BRIFOR, Guardas Rurales, Cruz Roja y personal de Carretera, junto con Policía Local y Protección Civil, permaneció activo de forma permanente durante todo el operativo, velando por la seguridad de las personas usuarias y garantizando el correcto desarrollo de la Operación Nevada.

Andrés Gutiérrez

Mientras, los controles y restricciones de acceso al Parque Nacional del Teide permanecerán vigentes hasta este lunes, 22 de diciembre, a las 10:00 horas, momento en el que se procederá a la reapertura de los accesos, salvo que se adopten nuevas medidas en función de las condiciones.

A pesar del buen transcurso de la jornada, puntualiza el Cabildo que se registraron incidencias puntuales en el acceso por Chío, debido a la elevada afluencia de vehículos, lo que obligó a realizar maniobras de retorno que, en algunos momentos, invadieron parcialmente la calzada. Estas situaciones, señalan, fueron gestionadas y resueltas por los efectivos del operativo, garantizando "en todo momento" la seguridad y la fluidez del tráfico.