La reconstrucción de Los Llanos llega a todos los barrios

Tras décadas sin un plan de asfaltado, el Ayuntamiento palmero no solo recupera vías afectadas por el volcán, sino que mejora más de 40 caminos con carencias evidentes

Esta semana el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane iniciaba el asfaltado de los caminos Los Sabalas, Las Parcelitas y Los Tanques. Se trata de una actuación que beneficia a 15 vecinos afectados por el volcán que estaban rehaciendo su vida en esta zona del municipio, la cual no se vio afectada por la erupción, pero sí que carecía de buenos accesos e infraestructuras. Y es que, como asegura el alcalde, Javier Llamas, la reconstrucción del municipio se aborda de “una manera integral”.

“Nosotros afrontamos la recuperación económica y social de Los Llanos de Aridane desde todos los prismas”, afirma el alcalde. “Obviamente que todas las personas afectadas por el volcán recuperen sus proyectos de vida, pero también queremos que todos los vecinos y las vecinas se beneficien del cambio del municipio”, añade.

En este sentido, además de asfaltar y reconstruir nuevas vías sobre coladas, el Ayuntamiento está liderando un plan de asfaltado en todo el municipio.

Hace poco más de una semana se iniciaban las obras de los caminos Sargento y Faría, en Los Barros. En Las Manchas también se empezó a intervenir en el camino Los Hombres este jueves, 18 de diciembre, mientras que para enero está previsto continuar en una parte de la vía de Las Manchas de Abajo, tras el compromiso adquirido en los presupuestos participativos 2024. Y así, con hasta 40 caminos municipales con necesidades de intervención incluidos en el plan de asfaltado presentado por el alcalde este año.

Esta hoja de ruta, explica Llamas, responde “a una visión estratégica de municipio”, en la que la mejora de la red viaria se entiende como una palanca clave para la cohesión territorial, la actividad económica y la calidad de vida. “Antes del volcán, Los Llanos de Aridane tenía carencias en este sentido. Estamos liderando este cambio”, apunta.

El alcalde sostiene que “invertir en caminos es invertir en el futuro”. “Estamos hablando de accesos a viviendas, a fincas agrícolas, a pequeños núcleos poblacionales y, en definitiva, a la vida cotidiana de muchas personas en todos los barrios de Los Llanos”, añade.

Además, esta hoja de ruta facilita que el Ayuntamiento pueda anticiparse, preparar proyectos y mantener un ritmo constante de ejecución, algo fundamental en un municipio que ha tenido que afrontar, de forma paralela, los efectos de la erupción volcánica y los retos propios de su crecimiento. “La reconstrucción no es solo rehacer lo que se perdió, sino aprovechar este momento para mejorar lo que ya existía y corregir desigualdades históricas”, sostiene Llamas.

El plan de asfaltado se concibe también como un elemento tractor para otros servicios municipales, al mejorar la seguridad vial, optimizar los tiempos de desplazamiento y facilitar el mantenimiento de redes básicas. Todo ello refuerza la idea de una reconstrucción integral, en la que las infraestructuras acompañan al desarrollo social y económico del municipio.

Con cerca de 40 caminos municipales identificados con necesidades de intervención, el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane avanza en una planificación que mira más allá del corto plazo y que sitúa la mejora del espacio público como una prioridad estratégica. Un trabajo constante, barrio a barrio, que consolida un modelo de municipio más accesible, más equilibrado y mejor preparado para el futuro.