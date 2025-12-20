La DGT se pone seria en Navidad: refuerza los controles en Tenerife
Con el objetivo de reducir el consumo de alcohol y drogas, habrá un aumento de vigilancia en las carreteras
Con la llegada de las fiestas navideñas, aumentan los encuentros con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Estas reuniones informales, en muchas ocasiones, vienen acompañadas de bebidas alcohólicas y, si es así, lo más importante de todo es no conducir.
De hecho, seguro que alguna vez has escuchado la mítica frase: "Si bebes, no conduzcas". Pero, aun así, hay personas que no entienden la importancia de ponerla en práctica. Ni siquiera viendo las cifras de accidentes y muertos en la carretera, que sitúa al alcohol como la segunda causa más frecuente de los siniestros de tráficos mortales, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Precisamente, para evitar más accidentes, la DGT reforzará los controles de alcohol y drogas en Tenerife, al igual que en el resto del país, con motivo de las fiestas navideñas.
Objetivo
El objetivo de estos controles, que se llevarán a cabo hasta el 21 de diciembre, es reducir el consumo por parte de los conductores, así como reducir otro tipo de comportamientos de alto riesgo tanto en vías urbanas como interurbanas.
Operativo especial de Navidad
La DGT recuerda en su página web que el periodo entre el 19 de diciembre y el 6 de enero es "singular" dentro de los meses de invierno, ya que se origina un aumento en el número de desplazamientos por carretera motivados por la coincidencia de las fiestas navideñas, las celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias.
Por ello, en estas fechas de celebraciones, el conductor deberá tener en cuenta una serie de recomendaciones:
- Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas.
- Precaución en los trayectos cortos y nocturnos.
- Prestar atención a la circulación en invierno, informándose sobre las condiciones meteorológicas adversas.
Operación especial de tráfico
La DGT pide a los conductores que eviten circular en las horas desfavorables y muy desfavorables durante las fechas navideñas. Estas corresponden a:
- Viernes 19 y 26 de diciembre y 2 de enero
La franja de horas desfavorables para este día será desde las 17:00 a las 22:00 horas.
- Sábados 20 y 27 de diciembre y 3 de enero
La franja de horas desfavorables para este día será desde las 9:00 a las 14:00 horas.
- Domingo 21, jueves 25 y domingo 28 de diciembre y martes 6 de enero
La franja de horas desfavorables para este día será desde las 18:00 a las 22:00 horas.
- DIRECTO | Una nueva borrasca llega a Tenerife: la Aemet advierte sobre lluvias, fuertes rachas de viento, temporal marítimo y nevadas
- Parece La Habana o Nueva Orleans, pero es Tenerife: así es el encantador pueblo que tiene un marcado estilo, perfecto para disfrutar de la Navidad
- La Aemet advierte: la borrasca Emilia se toma un descanso para volver con más fuerza a Tenerife
- Santa Cruz, obligada a devolver más de cinco millones de euros a Europa
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Absuelto el guardia civil de Tenerife acusado de viajar a la Península durante una baja médica
- La Aemet prevé una jornada complicada en Tenerife este sábado con avisos naranjas por lluvias, nevadas, viento, fenómenos costeros y tormentas
- Parece Londres o París, pero está en Tenerife: así es la espectacular iluminación navideña de esta ciudad que parece sacada de una película Disney