La DGT se pone seria en Navidad: refuerza los controles en Tenerife

Con la llegada de las fiestas navideñas, aumentan los encuentros con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Estas reuniones informales, en muchas ocasiones, vienen acompañadas de bebidas alcohólicas y, si es así, lo más importante de todo es no conducir.

De hecho, seguro que alguna vez has escuchado la mítica frase: "Si bebes, no conduzcas". Pero, aun así, hay personas que no entienden la importancia de ponerla en práctica. Ni siquiera viendo las cifras de accidentes y muertos en la carretera, que sitúa al alcohol como la segunda causa más frecuente de los siniestros de tráficos mortales, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Precisamente, para evitar más accidentes, la DGT reforzará los controles de alcohol y drogas en Tenerife, al igual que en el resto del país, con motivo de las fiestas navideñas.

Objetivo

El objetivo de estos controles, que se llevarán a cabo hasta el 21 de diciembre, es reducir el consumo por parte de los conductores, así como reducir otro tipo de comportamientos de alto riesgo tanto en vías urbanas como interurbanas.

Operativo especial de Navidad

La DGT recuerda en su página web que el periodo entre el 19 de diciembre y el 6 de enero es "singular" dentro de los meses de invierno, ya que se origina un aumento en el número de desplazamientos por carretera motivados por la coincidencia de las fiestas navideñas, las celebraciones familiares y las vacaciones escolares y universitarias.

Por ello, en estas fechas de celebraciones, el conductor deberá tener en cuenta una serie de recomendaciones:

Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas .

. Precaución en los trayectos cortos y nocturnos .

. Prestar atención a la circulación en invierno, informándose sobre las condiciones meteorológicas adversas.