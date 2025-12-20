Decorart celebra 65 años como referente del mueble de diseño en Canarias

La firma Decorart conmemoró el pasado 11 de diciembre su 65 aniversario, consolidando una trayectoria que la ha convertido en uno de los principales referentes del mueble de diseño y la decoración en Canarias tanto de hogar como de oficina.

Fundada en 1960 en Santa Cruz de Tenerife por José Palau, Decorart nació con una vocación innovadora para la época: acercar a las islas el mueble moderno y de diseño europeo, en una sociedad en la que las tiendas, ebanistas y carpinteros solo ofrecían el estilo clásico. Años más tarde, en 1971, la empresa amplió su presencia con la apertura de su tienda en Las Palmas de Gran Canaria.

A lo largo de más de seis décadas, Decorart ha sabido evolucionar sin perder su esencia, basada en la calidad del producto, el asesoramiento profesional, el trato personalizado y un servicio integral que abarca desde el diseño hasta el montaje y el servicio postventa.

Hoy, Decorart es una empresa familiar que afronta el futuro con un sólido relevo generacional, manteniendo intactos los valores que han guiado su historia. La celebración del aniversario sirvió para agradecer la confianza de clientes, proveedores, profesionales del sector y del equipo humano que ha hecho posible esta trayectoria, con el objetivo de seguir creando y decorando espacios con alma para las nuevas generaciones en toda Canarias.